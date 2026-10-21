Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами в Херсонской области
Минобороны: Группировка «Днепр» уничтожила пункт управления БПЛА противника
Бойцы 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками и живую силу на правом берегу Днепра.
Российские военные ударили по позициям противника огнем из орудий «Гиацинт-Б», сообщает Минобороны.
В результате атаки в Херсонской области поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами и скопление живой силы украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник жители херсонского села рассказали о постоянных ударах украинских беспилотников.
Десантники четыре часа отражали налет 40 дронов на жилой дом под Херсоном.
В понедельник женщина с ребенком погибли при ударе дрона в регионе.