ВСУ атаковали десятками беспилотников жилые дома в селе Раденск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска непрерывно атакуют беспилотниками мирных жителей и магазины в селе Раденск. «Обстановка тяжелая. Там на велосипедах опасно ездить. Атакуют гражданских. Часто бьют по магазинам, просто по гражданским людям», – рассказали потерявшие дом из-за налетов местные жители Виталий и Лидия Соченко, передает ТАСС.

По словам супругов, атаки украинской стороны происходят на постоянной основе. Недавно дом семьи Соченко стал целенаправленной мишенью для десятков дронов ВСУ.

Воздушный налет отражали бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. Военнослужащим удалось уничтожить около 40 беспилотников и спасти жизни мирных жителей, однако несколько аппаратов попали в цель и полностью разрушили здание вместе с имуществом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник женщина с ребенком погибли при ударе дрона в Херсонской области. Ранее украинские войска нанесли удар по зданию администрации в регионе. До этого в результате обстрела со стороны ВСУ погибла еще одна мирная жительница.