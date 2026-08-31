В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.10 комментариев
ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсонской области
Хоменко: ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсонской области
В селе Костогрызово Херсонской области под обстрел попал территориальный отдел администрации, при этом за прошедшую неделю от действий противника пострадали более десяти мирных жителей, сообщил глава округа Руслан Хоменко.
Вооруженные силы Украины обстреляли здание администрации в Алешкинском округе Херсонской области, передает ТАСС. Этот район располагается на левом берегу Днепра прямо напротив Херсона, который сейчас удерживается украинскими войсками.
«В Костогрызове боевики <…> атаковали здание территориального отдела администрации», – сообщил Хоменко.
Чиновник также уточнил данные о потерях среди гражданского населения. За минувшую неделю в результате ударов погиб один мирный житель, еще десять человек получили различные ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские войска обстреляли хирургическое отделение центральной районной больницы в Алешках.
В конце июня мирный житель погиб в результате удара вражеского беспилотника по этому городу. Осенью прошлого года боевики атаковали дронами частное домовладение в селе Костогрызово.