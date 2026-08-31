Хоменко: ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсонской области

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины обстреляли здание администрации в Алешкинском округе Херсонской области, передает ТАСС. Этот район располагается на левом берегу Днепра прямо напротив Херсона, который сейчас удерживается украинскими войсками.

«В Костогрызове боевики <…> атаковали здание территориального отдела администрации», – сообщил Хоменко.

Чиновник также уточнил данные о потерях среди гражданского населения. За минувшую неделю в результате ударов погиб один мирный житель, еще десять человек получили различные ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинские войска обстреляли хирургическое отделение центральной районной больницы в Алешках.

В конце июня мирный житель погиб в результате удара вражеского беспилотника по этому городу. Осенью прошлого года боевики атаковали дронами частное домовладение в селе Костогрызово.