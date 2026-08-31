Путин и Си Цзиньпин перед переговорами поприветствовали друг друга по-китайски

Tекст: Ольга Иванова

«Нихао», – сказал Путин, направляясь к китайскому лидеру и протягивая ему руку для приветствия, передает ТАСС. В ответ председатель КНР также произнес это слово, добавив, что очень рад встрече.

После рукопожатия лидеры двух государств сделали совместную фотографию на фоне флагов России и Китая. Затем главы стран направились на официальные переговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних встреч на полях мероприятия.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил высокий уровень связей Москвы и Пекина.