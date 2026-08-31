Путин сообщил о мощном международном партнерстве Москвы и Пекина

Tекст: Денис Тельманов

Путин отметил, что Москва и Пекин активно взаимодействуют на международной арене, передает РИА «Новости». «Помимо ШОС мы активно работаем в ООН, БРИКС, «Группе двадцати», в асеаноцентричных форматах и, конечно, продолжим оказывать содействие китайскому председательству в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», – подчеркнул президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал большое количество двусторонних переговоров во время этого визита в Киргизию.

В мае текущего года глава государства отметил важную стабилизирующую роль стратегической связки Москвы и Пекина на мировой арене.