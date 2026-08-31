В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.20 комментариев
Власти Ахтубинска объявили о повторной эвакуации из-за горящего вагона с газом
Сиваков: Жителей Ахтубинска повторно эвакуируют из-за горящего вагона с газом
Власти Ахтубинска в Астраханской области приняли решение повторно эвакуировать местных жителей из-за продолжающегося горения вагона со сжиженным газом, сообщил глава муниципалитета Александр Сиваков по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Около 300 человек вновь покинут свои дома из-за непрекращающегося пожара на железнодорожной станции, написал Сиваков в своем канале в Max.
«Сегодня состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием представителей всех структур города, задействованных в ликвидации пожара вблизи железнодорожной станции Владимировка. На текущий момент локализовать и ликвидировать возгорание не удается», – сообщил глава муниципалитета.
Эвакуации подлежат около 300 человек, которые ранее самостоятельно вернулись в свои дома из пунктов временного размещения. Сиваков пояснил, что по закону находиться в ПВР можно не более трех дней, поэтому людей разместят в гостинице.
Время начала эвакуации доведут до жителей дополнительно. Глава муниципалитета заверил, что движение поездов осуществляется по графику, а ситуация находится под его личным контролем.
Напомним, власти Ахтубинска организовали первичную эвакуацию населения из-за пожара на железнодорожной станции.
Спасатели приступили к ликвидации крупного возгорания вагона со сжиженным газом по повышенному номеру вызова.
Ранее пожарные потушили горящую цистерну со сжиженным газом в дагестанском поселке Новый Хушет.