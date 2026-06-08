Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.4 комментария
Ynet: Феофил III получил поддержку Трампа для посредничества по Украине
Президент США Дональд Трамп поддержал кандидатуру Иерусалимского патриарха Феофила III в качестве посредника между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия, сообщает Ynet.
Американский лидер провел 40-минутную встречу с предстоятелем Иерусалимской церкви четвертого июня, передают «Вести».
Издание Ynet пишет, что президент США дал согласие на то, чтобы Феофил III выступил посредником между Россией и Украиной в усилиях по достижению перемирия.
Помимо вопросов урегулирования кризиса, стороны обсудили доступ верующих к святыням на Святой земле. Ожидается, что уже в текущем месяце духовный лидер посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным.
Кандидатура священнослужителя была выбрана благодаря его авторитету в православном мире. Он имеет богатый опыт реализации гуманитарных проектов и пользуется высоким доверием у обеих сторон.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже.