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Лавров: Россия надеется, что опыт провальных переговоров с Западом не повторится
Москва рассчитывает на выполнение западными странами условий мирного урегулирования украинского конфликта, согласованных главами двух государств в Анкоридже, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров выразил надежду на успешную реализацию пониманий по Украине, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Дипломат подчеркнул готовность Москвы строго следовать намеченному курсу, передает РИА «Новости».
«Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договоренности, что этот опыт не повторится в отношении договоренностей Аляски», – заявил министр журналистам.
При этом руководитель ведомства отметил отсутствие явного интереса к процессу со стороны американских партнеров в настоящий момент. Он напомнил, что российское руководство подтвердило намерение руководствоваться принципами, которые были четко обозначены во время двусторонней встречи на высшем уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров назвал диалог Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеским.
Москва считает заключенные в Анкоридже договоренности отправной точкой для переговоров.
При этом Вашингтон заколебался в своих подходах к украинскому урегулированию.