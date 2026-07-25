Российские военные уничтожили склад дронов ВСУ в Сумской области

Минобороны: БПЛА «Герань» поразил место хранения дронов ВСУ в Сумской области

Tекст: Валерия Городецкая

Атаке подверглась инфраструктура, расположенная на окраине села Никитовка, сообщается в канале ведомства в Max.

По информации Минобороны, пораженный объект использовался в качестве места хранения вражеских дронов. Кроме того, на этой площадке ВСУ осуществляли подготовку своих ударных беспилотников к последующим запускам.

В среду Минобороны сообщило об ударе беспилотников по крупной подстанции в Сумской области.

Ранее дрон «Герань-4 сикер» вывел из строя энергетический объект в Шостке.

В июне российские войска поразили логистический центр для сборки дронов под Сумами.