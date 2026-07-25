  • Новость часаВС России поразили логистические центры и цеха производства БПЛА ВСУ
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    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    В результате удара ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    WSJ: США потребовали от Киева прекратить атаки в Черном море
    Вдова военного ВСУ передала сотрудникам ТЦК пакет со взрывчаткой на Украине
    Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Украинцы проигнорировали собственную интуицию

    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.

    39 комментариев
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    9 комментариев
    25 июля 2026, 12:36 • Новости дня

    Министр образования Индии покинул пост из-за студенческих протестов

    Hindustan Times: Министр образования Индии ушел в отставку на фоне протестов

    Tекст: Мария Иванова

    Дхармендра Прадхан оставил должность министра образования Индии после масштабных студенческих волнений, вызванных утечкой экзаменационных материалов.

    Министр образования Индии Дхармендра Прадхан ушел в отставку на фоне протестов молодежи и оппозиции из-за дела об утечке экзаменационных материалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hindustan Times.

    «Прадхан ушел в отставку в субботу на фоне общенациональных протестов из-за утечки материалов NEET», – пишет издание.

    Ранее лидер «Партии тараканов» Абхиджит Дипке заявил, что протесты по всей стране продолжатся до ухода министра в отставку. По данным газеты Times of India, в результате волнений пострадали около 130 полицейских и 65 студентов.

    Индийская полиция применила слезоточивый газ против участников протестов в Нью-Дели. Спецсредства были использованы против людей, разгромивших полицейскую будку у входа на место манифестации, а позже – в другом районе города.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине. «Партия тараканов» – сатирическое политическое движение, запущенное в мае 2026 года, которое быстро набрало миллионы подписчиков и поддержку оппозиции. Основатель движения Абхиджит Дипке вернулся из США в июне, чтобы возглавить протесты в Дели, требуя реформ в сфере образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские полицейские задержали лидера оппозиции Рахула Ганди на митинге за отставку министра образования.

    В начале июня полиция Нью-Дели пресекла возможные столкновения на акции протеста Народной партии тараканов.

    Из-за скандала с мошенничеством на медицинских экзаменах правительство страны заблокировало мессенджер Telegram.

    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Поддубный: Все положения Народной программы «Единой России» будут реализованы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Единая Россия» возьмет на себя строгую ответственность за реализацию каждого положения создаваемой народной программы, сделав все пункты обязательными к исполнению, заявил военкор, член генсовета партии, Герой России Евгений Поддубный на встрече с ветеранами СВО в Одинцове.

    Поддубный подчеркнул важность контроля за выполнением обещаний на встрече с ветеранами специальной военной операции в Одинцове, передает ТАСС.

    «Сейчас формируется Народная программа «Единой России», и за этот документ, за каждую строчку в нем партия будет отчитываться», – заявил Поддубный.

    По его словам, в документе особое внимание уделят участникам СВО, ветеранам и их семьям. Программа охватит ключевые сферы жизни, включая экономику, ЖКХ и технологическое развитие, а также предложит меры по трудоустройству ветеранов, адаптации рабочих мест и созданию комфортной среды.

    Возвращение бойцов к мирной жизни требует особого подхода от государственных и общественных структур, отметил военкор. Он добавил, что необходимо снижать бюрократическую нагрузку и усиливать поддержку раненых солдат и семей погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил о поступлении почти 3 млн предложений в новую народную программу.

    Поддубный обсудил со ставропольскими бойцами инициативы для данного документа.

    Военкор заявил о необходимости бесшовного перехода специалистов военных профессий на гражданские специальности.

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    24 июля 2026, 18:57 • Видео
    Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

    На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

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    24 июля 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин осмотрел новый учебно-боевой самолет Як-130М

    Путину показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М в Иркутске

    Путин осмотрел новый учебно-боевой самолет Як-130М
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил авиастроительное предприятие, где ему продемонстрировали опытный образец перспективного легкого истребителя, совершившего свой первый полет месяц назад.

    Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев», где осмотрел модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, передает ТАСС.

    Опытный образец машины совершил свой первый полет месяц назад на этом же предприятии.

    Летчик-испытатель Александр Гуськов доложил главе государства о характеристиках самолета. Он отметил, что Як-130М оснащен современными бортовыми системами, радиолокационной станцией и способен применять вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

    По словам специалиста, модернизация превратила машину в полноценный легкий истребитель.

    «В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса», – подчеркнул Гуськов.

    Новейший самолет способен развивать скорость до 960 км/ч, а дальность его полета достигает 1 тыс. 610 километров. Первый успешный полет Як-130М прошел 25 июня 2026 года, продлившись около 50 минут на высоте до 2 тыс. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебно-боевой самолет Як-130М совершил свой первый полет в июне.

    Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Осенью прошлого года эту модернизированную модель впервые представили мировой публике на международном авиасалоне в Дубае.

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    24 июля 2026, 16:44 • Новости дня
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    ЕС разработал механизм воровства российской нефти
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства разработали механизм, позволяющий реализовывать конфискованную российскую нефть без передачи выручки ее законным владельцам, следует из решения в официальном журнале ЕС.

    Страны Европы намерены распоряжаться изъятой российской нефтью, не передавая выручку ее владельцам, соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале Евросоюза, передает РИА «Новости».

    До принятия нового пакета санкций эмбарго запрещало покупку, импорт и транспортировку российских энергоресурсов, однако механизма реализации грузов без перечисления прибыли собственнику не существовало. Новые поправки впервые вводят такую возможность. Механизм позволит европейским странам выводить конфискованную продукцию из-под запрета, продавать ее третьим лицам и оставлять выручку себе.

    Дополнительно Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на своей территории и помещать их в таможенный режим свободной зоны. Москва неоднократно подчеркивала, что не признает санкции со стороны Евросоюза, а попытки задержания танкеров власти России называли нарушением свободы судоходства и незаконным отчуждением собственности.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват судов с отечественным сырьем.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры теневого флота.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

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    24 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии

    Раймонд Паулс философски прокомментировал запрет своих песен в Латвии

    Раймонд Паулс прокомментировал запрет своих песен в Латвии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс философски отнесся к решению парламента Латвии запретить трансляцию восьми его песен на радио.

    Паулс подчеркнул, что намерен продолжать привычный образ жизни, несмотря на происходящие события, передает ТАСС.

    «Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя другое. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю на это со стороны», – заявил автор музыки к хитам Аллы Пугачевой и Ларисы Долиной.

    Раймонд Паулс также добавил, что не понимает истинных мотивов инициаторов ограничений и возможных последствий подобных решений.

    «Будем жить так, как жили», – подчеркнул композитор.

    Накануне Сейм Латвии запретил транслировать восемь песен композитора из-за исполнения их российскими исполнителями.

    Весной Раймонд Паулс проходил лечение в больнице из-за проблем со здоровьем.

    В январе президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР с 90-летием.

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    24 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    Сотрудник польской оборонной компании погиб при ударе по выставке под Киевом
    @ Yurii Rylchuk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара России по выставке БПЛА в пригороде Киева погиб сотрудник польской компании, работающей в оборонном секторе, сообщает Defence24.

    Портал Defence24 сообщил, что во время атаки на Киевскую область погиб сотрудник польской компании оборонного сектора, передают СМИ. Позже эту информацию официально подтвердили в министерстве иностранных дел Польши, раскрыв прессе подробности о пострадавших, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Удар пришелся по территории частного полигона, где проходило мероприятие Defense Demo Day & Defense Expo. Организатором встречи выступила Украинская ассоциация производителей беспилотных систем ARMADA.

    Выставка была посвящена презентации технологий для украинских военных. На ней присутствовали представители промышленности и технологических компаний. Всего жертвами атаки стали десять человек.

    Ранее российские военные атаковали выставку беспилотников под Киевом. Украинский совет оружейников подтвердил поражение места проведения мероприятия.

    Прокуратура Украины заявила о десяти погибших и сотне раненых.

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    24 июля 2026, 15:20 • Новости дня
    Украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях украинской столицы под удар попало мероприятие ассоциации производителей беспилотных систем «Армада», где планировалось продемонстрировать новые разработки.

    Украинский совет оружейников подтвердил информацию о поражении места проведения мероприятия с участием представителей оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве во время воздушной тревоги и поражении выставки беспилотников.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) совет заявил о поражении в Киевской области «локации, где находились представители украинской оборонной индустрии». В публикации отмечается, что время и место проведения публично не освещались.

    Согласно афишам, на выставке планировалось представить БПЛА, устройства обнаружения, радиолокации и радиоэлектронной борьбы.

    Мероприятие предполагало общение производителей и заключение контрактов. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил в Telegram-канале, что находился там, но выжил вместе с командой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили пять ключевых заводов по производству беспилотников в Киеве.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли мощный комбинированный удар по предприятиям военной промышленности украинской столицы.

    В июне Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти выпускающих военную продукцию в Киеве объектов.

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    24 июля 2026, 13:15 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
    В результате ракетного удара по Кирову погибли шесть человек
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате нападения на промышленный объект в Кирове пострадали 32 сотрудника, из них шесть человек погибли, сообщил глава региона Александр Соколов.

    «Пострадали 32 человека. Из них шесть человек погибли на месте», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Власти области пообещали оказать всемерную поддержку семьям погибших и раненых. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь, включая госпитализацию и амбулаторное лечение. Возгорание на территории объекта полностью ликвидировано.

    Специалисты оперативно восстановили подачу электричества и водоснабжение. Сейчас проводится обследование соседних жилых домов для оценки ущерба.

    Руководство региона также напомнило о строгом запрете на публикацию в интернете фотографий и видеоматериалов, позволяющих идентифицировать последствия ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром украинские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове.

    В конце мая беспилотники атаковали предприятие на территории Уржумского района Кировской области.

    В марте город Кирово-Чепецк также подвергся утреннему налету украинских дронов.

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    24 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области

    ВС России нанесли удар по выставке БПЛА под Киевом с представителями ВПК

    Минобороны сообщило об ударе по выставке дронов в Киевской области
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в Киевской области, где проходил показ ударных дронов и находились ведущие украинские разработчики и производители беспилотников, а также представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и спецслужб, сообщило Минобороны.

    Российские военные атаковали объект в пригороде Киева высокоточным оружием большой дальности, сообщило в Max Минобороны.

    По данным Минобороны, в момент удара там проходила демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре на территории России.

    В оборонном ведомстве уточнили, что на площадке присутствовали ведущие разработчики и производители дронов. Также там находились представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Именно они занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    Ранее факт нанесения удара по выставке БПЛА подтвердил представитель Воздушных сил Украины. Украинский совет оружейников также подтвердил факт поражения места проведения выставки беспилотников.

    Ранее Вооруженные силы России поразили столичные оборонные объекты по сборке ракетного вооружения.

    В середине месяца российские военные нанесли удар по киевскому предприятию логистической компании ПАО «Рапид».

    Видео группового удара по выставке в пригороде Киева смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    24 июля 2026, 20:12 • Новости дня
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    Главком сил беспилотных систем ВСУ Мадьяр усилил меры безопасности
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди (внесен в список террористов и экстремистов) опасается за свою жизнь, минимизировав использование мобильной связи и избегая выхода из командных пунктов.

    Главком сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под псевдонимом Мадьяр (внесен в список террористов и экстремистов), усилил меры личной безопасности, передают СМИ.

    По информации источника в российских силовых структурах, он и его семья находятся под усиленной охраной после возбуждения в России уголовного дела о теракте. Боевик почти не покидает защищенные командные пункты и редко пользуется мобильной связью из-за риска отслеживания местоположения.

    На официальных ресурсах курируемых им подразделений Nemesis, «К-2» и «Птицы Мадьяра» с весны 2026 года появились вакансии полиграфологов, аналитиков по безопасности и специалистов по служебным расследованиям. Эксперты полагают, что таким образом ВСУ пытаются выявить нелояльных сотрудников и найти солдат, готовых беспрекословно выполнять преступные приказы.

    Помимо этого, подразделения ищут копирайтеров, дизайнеров, 3D-художников, видеографов и SMM-специалистов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев пояснил, что создатели контента необходимы украинским силам для создания видимости эффективности структуры и распространения фейков.

    В июне генпрокурор Александр Гуцан заявил о заочном пожизненном приговоре Роберту Бровди за организацию массового убийства в Старобельске.

    В конце марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о заочном предъявлении командиру обвинений в террористическом акте в Херсонской области.

    Военный суд приговорил Мадьяра к пожизненному сроку за организацию теракта против российских журналистов в Курской области.

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    24 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что согласен приехать в Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией.

    Украинский политик дал большое интервью американской журналистке Лоре Лумер. Во время беседы обсуждались перспективы урегулирования текущего кризиса и возможные площадки для дипломатических встреч на высшем уровне, передает RT.

    «Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что итоговое решение данного вопроса полностью зависит от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал сложную внутриполитическую обстановку в Киеве. По его словам, такие фигуры, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, будут всячески препятствовать мирному разрешению ситуации.

    Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил о потере Владимиром Зеленским контроля над армией.

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    24 июля 2026, 21:22 • Новости дня
    Сломался единственный американский ледокол

    Американский ледокол Healy сломался и потребовал капитального ремонта

    Сломался единственный американский ледокол
    @ U.S. Coast Guard/DoD

    Tекст: Денис Тельманов

    У ледокола Healy выявлена неисправность у побережья штата Вашингтон, после чего его отбуксировали в порт для проведения длительных восстановительных работ.

    Инцидент произошел в этом месяце к северо-западу от города Порт-Анджелес, передает РИА «Новости». В результате происшествия никто не пострадал, однако кораблю требуется серьезное обслуживание.

    «Ледокол береговой охраны США Healy столкнулся с серьезной технической неисправностью во время плавания к северо-западу от города Порт-Анджелес в штате Вашингтон. Пострадавших нет. 13 июля буксиры благополучно доставили судно в порт базирования для расследования инцидента и проведения капитального ремонта», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее президент Дональд Трамп отмечал острую нехватку подобных судов в стране. По словам американского лидера, Соединенные Штаты располагают лишь одним старым ледоколом, тогда как Россия обладает масштабным ледокольным флотом.

    Он также добавил, что попытка американцев построить новый корабль такого класса завершилась неудачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ледокол Healy в 2024 году пострадал из-за сильного пожара. Осенью прошлого года президент Дональд Трамп объявил о планах закупки одиннадцати финских судов.

    Позже американский лидер назвал смехотворным соотношение ледокольных флотов России и США.

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    24 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

    Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК

    Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М
    @ Евгений Мессман/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин, который в пятницу посетил Иркутский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия, где сейчас запускают в серийное производство новые отечественные среднемагистральные пассажирские лайнеры МС-21, передает РИА «Новости».

    В ходе визита летчик-испытатель Александр Гуськов также доложил российскому лидеру об оснащении модернизированного Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией.

    Кроме того прорабатывается вопрос оснащения машины новыми поражающими боеприпасами.

    «И нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров и БЭКов», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые поднялся в воздух.

    Глава ОАК Вадим Бадеха отметил способность новой машины уничтожать беспилотные летательные аппараты.

    Военные эксперты назвали эту модель эффективным средством для борьбы с вражеской «москитной авиацией».

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    25 июля 2026, 06:56 • Новости дня
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    ГА ООН продлила мандат Тюрка вопреки возражениям России и США
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полномочия Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка продлили еще на четыре года, несмотря на возражения России, США, Израиля и других стран, сообщают информационные агентства по итогам голосования Генассамблеи ООН.

    За продление полномочий Фолькера Тюрка на четыре года проголосовали 144 страны. Против высказались десять государств, среди них Россия, США, Израиль и КНДР, еще 13 стран воздержались, передает РИА «Новости».

    Россия предлагала ограничить мандат Тюрка сроком до 31 декабря 2026 года, синхронизировав его с полномочиями действующего генсека Антониу Гутерреша, а США настаивали на переносе голосования. Обе инициативы Генассамблея не поддержала. Против инициативы России проголосовало 71 государство; 19 стран, включая США, поддержали инициативу.

    Зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что Москва сожалеет о продлении мандата Тюрка. «Я поздравляю офис верховного комиссара, 71 делегация – это и есть его мандат. В этой связи мы сожалеем, что такое событие произошло сегодня. Это не на пользу будущему ООН», – сказал Чумаков.

    По его словам, Тюрк легко выдвигает голословные обвинения в адрес России и не проявляет рвения в расследовании ударов по колледжу в Старобельске, трагедии в Буче, ограничений прав русскоязычного населения за рубежом и преследований Украинской православной церкви, а также давления на каноническое православие, журналистов и правозащитников.

    «Как сказал президент [России Владимир ] Путин, к таким нарушениям ооновские структуры ослепли и оглохли», – добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчиваются 31 декабря.

    За этот пост борются бывший президент Чили Мишель Бачелет, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, экс-лидер Сенегала Маки Салл, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

    Комментарии (3)
    24 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат Канестрини: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»

    Адвокат: Германия обвинила Украину в подрыве «Северных потоков»
    @ generalbundesanwalt.de

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура ФРГ считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини.

    Прокуратура Германии считает, что диверсия на «Северных потоках» была совершена по указанию госорганов Украины, сообщил адвокат Никола Канестрини, передает РИА «Новости».

    «В обвинительном заключении утверждается, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством», – заявил защитник.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях, «Северном потоке – 1» и «Северном потоке – 2», произошли в сентябре 2022 года.

    Германия, Дания и Швеция допустили вероятность целенаправленной диверсии. Оператор объектов Nord Stream AG тогда подчеркивал, что повреждения носят беспрецедентный характер, а оценить сроки восстановления газопроводов невозможно.

    Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва неоднократно запрашивала информацию о ходе расследования инцидентов, однако ни разу не получала ответных данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии заподозрил в организации взрывов на газопроводах украинскую сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в действиях немецких правоохранителей подтверждение ранних выводов Москвы о заказчике теракта.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал признать Украину террористическим образованием по итогам расследования этого дела.

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