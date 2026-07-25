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Министр образования Индии покинул пост из-за студенческих протестов
Hindustan Times: Министр образования Индии ушел в отставку на фоне протестов
Дхармендра Прадхан оставил должность министра образования Индии после масштабных студенческих волнений, вызванных утечкой экзаменационных материалов.
Министр образования Индии Дхармендра Прадхан ушел в отставку на фоне протестов молодежи и оппозиции из-за дела об утечке экзаменационных материалов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hindustan Times.
«Прадхан ушел в отставку в субботу на фоне общенациональных протестов из-за утечки материалов NEET», – пишет издание.
Ранее лидер «Партии тараканов» Абхиджит Дипке заявил, что протесты по всей стране продолжатся до ухода министра в отставку. По данным газеты Times of India, в результате волнений пострадали около 130 полицейских и 65 студентов.
Индийская полиция применила слезоточивый газ против участников протестов в Нью-Дели. Спецсредства были использованы против людей, разгромивших полицейскую будку у входа на место манифестации, а позже – в другом районе города.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании специальных судов ускоренного производства для расследования дела об утечке материалов национального вступительного экзамена по медицине. «Партия тараканов» – сатирическое политическое движение, запущенное в мае 2026 года, которое быстро набрало миллионы подписчиков и поддержку оппозиции. Основатель движения Абхиджит Дипке вернулся из США в июне, чтобы возглавить протесты в Дели, требуя реформ в сфере образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индийские полицейские задержали лидера оппозиции Рахула Ганди на митинге за отставку министра образования.
В начале июня полиция Нью-Дели пресекла возможные столкновения на акции протеста Народной партии тараканов.
Из-за скандала с мошенничеством на медицинских экзаменах правительство страны заблокировало мессенджер Telegram.