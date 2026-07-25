Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Уланово, Садков и Рыжевки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Ивановкой, Устиновкой, Светличным, Радьково и Ольховаткой.

При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Синихи, Хомино, Высшего Соленого, Березового, Нечволодовки, Ольговки, Подлимана Харьковской области и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Высокоивановки, Николаевки, Никоноровки, Славянска, Николайполье и Ореховатки ДНР.

За минувшие сутки противник потерял более 200 военнослужащих и пять бронемашин.

Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Дружковки, Доброполья, Шевченко, Красноярского, Сергеевки, Светлого ДНР и Новониколаевки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при жтом составили до 385 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино

Днем ранее они освободили Белицкое в ДНР. А до этого взяли под контроль харьковское Артельное и запорожское Благодатное.