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ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли почти 1,5 тыс. военнослужащих
Российские группировки войск продвинулись на всех направлениях спецоперации, при этом Всу за сутки потеряли почти 1,5 тыс. человек.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Уланово, Садков и Рыжевки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Ивановкой, Устиновкой, Светличным, Радьково и Ольховаткой.
При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, бронетранспортер, четыре бронемашины, два артиллерийских орудия и израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Синихи, Хомино, Высшего Соленого, Березового, Нечволодовки, Ольговки, Подлимана Харьковской области и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Высокоивановки, Николаевки, Никоноровки, Славянска, Николайполье и Ореховатки ДНР.
За минувшие сутки противник потерял более 200 военнослужащих и пять бронемашин.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Дружковки, Доброполья, Шевченко, Красноярского, Сергеевки, Светлого ДНР и Новониколаевки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований при жтом составили до 385 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино
Днем ранее они освободили Белицкое в ДНР. А до этого взяли под контроль харьковское Артельное и запорожское Благодатное.