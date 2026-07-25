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МИД рассказал об обучении африканских военных отражению атак беспилотников
Борисенко: Россия обучает африканских военных отражению атак беспилотников
Российские военнослужащие делятся опытом применения новейших вооружений с африканскими партнерами, сообщил заместитель министра иностранных дел Георгий Борисенко.
Особое внимание на занятиях уделяется тактике противодействия беспилотникам и навыкам их самостоятельного использования, передает ТАСС.
«Естественно, военнослужащие российского Африканского корпуса оказывают содействие вооруженным силам в Мали в подготовке для использования самых разных видов вооружений и техники», – отметил дипломат.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, российские инструкторы находятся непосредственно на месте. Они не только обучают малийских партнеров, но и сами активно применяют различные виды современного оружия в рамках совместной работы.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко отметил важность обучения африканских военнослужащих использованию боевой техники.
Подразделения Африканского корпуса Минобороны РФ задействовали разведывательно-ударные дроны «Орион» в Мали.
Руководство этой африканской республики рассчитывает укрепить стратегическое партнерство с Москвой в области обороны.