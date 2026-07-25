МИД рассказал об обучении африканских военных отражению атак беспилотников

В Госдуме указали на разницу подходов к выбору целей для ударов в России и на Украине

Депутат Колесник: Удар по выставке БПЛА под Киевом показал, насколько точно работают наши расчеты

Tекст: Валерия Крутова

«Россия нанесла удар по выставке военных беспилотников, и слово «выставка» в данном случае никого не должно вводить в заблуждение. Речь идет о мероприятии, где для обмена опытом собрались главные производители БПЛА на Украине», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«То есть поражены оказались те, кто непосредственно причастен к атакам по мирным российским городам. Это показывает, насколько точно работают наши расчеты и насколько эффективно они выявляют реальные военные объекты противника, где бы те ни находились», – пояснил он.

«Совершенно иначе действует украинская сторона. Атаки ведутся не по конкретным наводкам, а по площадям, и цель здесь одна – терроризм и запугивание мирных жителей», – подчеркнул парламентарий.

«В Киеве до сих пор не могут расстаться с идеей о том, что Россию можно запугать, а среди граждан посеять панические настроения. Однако это заведомо провальный расчет: такого не было и не будет никогда. Наш народ сплочен, и никакие попытки надавить через страх не сработают», – добавил собеседник.

«Россия наносит удары строго по военным объектам, войскам и технике противника, тогда как атаки по гражданскому населению для нас исключены. Это вопрос принципа, от которого мы не отступим: ведение боевых действий не отменяет недопустимости террора против мирных жителей», – заключил Колесник.

Ранее Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. По данным ведомства, в этот момент на площадке шла демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре России.

В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

За неделю с 18 по 24 июля российские военные нанесли один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Были поражены места производства и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, предприятия ВПК в Киеве и области, а также 27 судов, действовавших в интересах ВСУ.