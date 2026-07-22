Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
Ким заявила об атаке на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске
Логистические центры маркетплейса Wildberries подверглись атаке сразу в двух городах на Юге России, сообщила глава компании Татьяна Ким.
«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», – указала Ким в своем Telegram-канале.
Компания занимается вместе с профильными службами устранением последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после возгорания из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.
В результате удара беспилотника по логистическому центру в Краснодаре пострадали трое граждан.
До этого на атакованном складском комплексе маркетплейса в подмосковной Электростали потушили пожар.