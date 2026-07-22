Ким заявила об атаке на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске», – указала Ким в своем Telegram-канале.

Компания занимается вместе с профильными службами устранением последствий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после возгорания из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

В результате удара беспилотника по логистическому центру в Краснодаре пострадали трое граждан.

До этого на атакованном складском комплексе маркетплейса в подмосковной Электростали потушили пожар.