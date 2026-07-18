Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!7 комментариев
Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска
Зеленский поблагодарил ВСУ за удары по складам в Подмосковье и Котовске
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, унесшим жизни восьми человек, и поблагодарил ВСУ за удары по складам в России.
Зеленский выразил благодарность военным подразделениям за удары по объектам Wildberries в России, передает Ura.ru. Свои комментарии он опубликовал в соцсетях.
«Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», – написал Зеленский. Он подчеркнул, что целями стали два крупных логистических объекта, расположенных глубоко на российской территории.
Логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате удара в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения, из которых 23 потребовалась госпитализация.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека в Электростали.
Министерство здравоохранения оценило состояние восьми раненых в Тамбовской области как тяжелое.