Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

«Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.