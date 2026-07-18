Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации из здания

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сотрудник охраны логистического центра Wildberries в Котовске Тамбовской области Александр Черемисин сообщил «Вестям» подробности ночного обстрела ВСУ. По его словам, атака началась в момент вывода персонала из здания. Из-за ударов по выходам людей пришлось вернуть обратно.

«Но завели назад, потому что обстреливали рядом, где пожарный выход… То есть в этот момент мы завели людей обратно», – отметил охранник. Мужчина добавил, что именно тогда произошел мощный удар, из-за которого выбило двери. Взрывной волной зацепило всех находившихся поблизости.

Губернатор области Евгений Первышов уточнил, что жертвами происшествия стали семь человек, еще 25 получили ранения, из них 22 потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Местные власти приняли решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области полностью потушили возгорание в логистическом центре Wildberries в Котовске.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на склады в Тамбовской и Московской областях. Руководство Wildberries пообещало выплатить родственникам погибших сотрудников по 2 млн рублей.