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Главы МИД России и ОАЭ призвали остановить конфликт в Персидском заливе
Лавров и глава МИД ОАЭ Аль Нахайян призвали прекратить конфликт в Заливе
Министры иностранных дел России и Объединенных Арабских Эмиратов провели телефонные переговоры, обсудив напряженную ситуацию и взаимные удары США и Ирана.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули крайнюю необходимость немедленного прекращения огня, сообщает МИД РФ.
«Проведена «сверка часов» по ситуации в зоне Персидского залива в контексте продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Дипломаты также акцентировали внимание на важности сохранения стабильного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, который играет ключевую роль в мировой экономике. Кроме того, министры обсудили укрепление стратегического партнерства двух стран, включая развитие связей в торговле, образовании и спорте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.
В МИД России призвали стороны к немедленному прекращению ударов в зоне конфликта. Ранее представители Вашингтона и Тегерана договоривались о временной приостановке взаимных атак для проведения консультаций.