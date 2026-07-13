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    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
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    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    Зеленский подтвердил убийство жителей Киевской области военными ВСУ
    МИД Франции заявил о вызове посла России из-за «кампании кибератак»
    Британия объявила санкции против сотрудников ГРУ и центра «Рыбарь»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    13 июля 2026, 14:12 • Новости дня

    ЕС ввел санкции против девяти физлиц и четырех организаций якобы из-за кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз ввел новые санкции, обосновав их предполагаемой причастностью лиц к кибератакам против Украины и стран содружества.

    В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что фигуранты списка «связаны с российскими кибергруппировками», передает РИА «Новости».

    «ЕС вводит ограничительные меры в отношении девяти физических лиц и четырех организаций», – говорится в заявлении Совета. Европейские власти обвиняют этих лиц в кибершпионаже и атаках на критическую инфраструктуру.

    В опубликованном документе не приводится никаких доказательств выдвинутых обвинений. Решение было принято на фоне продолжающихся заявлений о якобы исходящей от России киберугрозе.

    Ранее Европейский союз внес в черный список членов разведывательной группы Turla за многолетние кибератаки.

    Месяцем ранее Совет Евросоюза принял решение о введении дополнительных ограничений в отношении 80 граждан и компаний.

    В прошлом году Брюссель наложил санкции на троих россиян по обвинению во взломах европейских систем.

    13 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России

    Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    @ Michael Brandt/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Послы стран Европейского союза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сообщила дипломат.

    По ее словам, европейские министры надеются внести в черный список 250 человек в рамках промежуточных ограничений. Уточняется, что речь идет о людях, работающих в различных отраслях, передает ТАСС.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что государства ЕС также не смогли договориться о предложенном Еврокомиссией плане запрета на въезд для участников спецоперации. Причиной отказа стала невозможность технической реализации этой инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленных против уровня жизни россиян ограничений.

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению новых мер для российского военно-промышленного комплекса.

    Позже европейские дипломаты допустили вероятность отклонения двадцать первого пакета санкций из-за исключения наиболее жестких инициатив.

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    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    FT: Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ», значительно увеличив объемы поставок, сообщает британская пресса.

    Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

    В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

    При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.

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    11 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Эстония собралась строить в Нарве военный городок на границе с Россией

    Агентство ERR сообщило о строительстве в Нарве военного городка

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Эстонии намерены возвести первый военный городок в приграничной Нарве, где разместят подразделение Сил обороны численностью до 150 человек, сообщил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

    После решения Нарвского горсобрания об обмене земель с государством началась подготовка к строительству военного городка. Первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих, передает агентство ERR.

    «Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года. Кроме того, мы создадим в Нарве временный военный городок из контейнеров, строительство будет завершено к началу 2027 года», – сказал Воогма.

    В результате обмена земельными участками Нарва получит компенсацию примерно 400 тыс. евро и участок земли в районе старого города.

    По данным Генштаба Сил обороны, в Нарве планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. Военный городок рассчитан на 1 тыс. человек, однако постоянно там будут служить примерно 200 военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Эстонии утвердил выделение 17 млн евро на укрепление границы с Россией. Очереди на въезд в Россию из Эстонии через Нарву растянулись на десятки часов. Эстония устроила пытку для желающих приехать в Россию.

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    10 июля 2026, 20:18 • Новости дня
    Вучич: Антироссийские санкции не ускорят евроинтеграцию Сербии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белград не сможет оперативно стать частью европейского сообщества даже в случае полного присоединения к западным ограничительным мерам против Москвы, заявил сербский лидер Александр Вучич.

    «Ключевым условием всегда являются санкции против России», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    Он добавил, что Белград осознанно отказался вводить ограничения против белорусского руководства. По мнению президента, даже полное присоединение к антироссийским мерам не гарантировало бы быстрого вступления в европейское сообщество.

    Глава государства уверен, что Брюссель всегда найдет дополнительные поводы для затягивания процесса. В частности, европейские чиновники немедленно подняли бы сложный вопрос о статусе Косова и Метохии.

    Накануне президент республики Александр Вучич исключил скорое вступление Сербии в Евросоюз.

    Министр правительства Ненад Попович рассказал об угрозах в адрес Белграда из-за отказа от антироссийских ограничений.

    В прошлом году Европарламент приостановил процесс евроинтеграции страны до введения санкций против России.

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    10 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    ЕС начал обсуждение членства Украины и Молдавии только по одному блоку из пяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз поддержал запуск июльских переговоров о присоединении Украины и Молдавии исключительно по одному тематическому блоку из пяти возможных.

    «Сегодня все страны ЕС поддержали открытие кластера номер шесть на переговорах о приеме с Украиной и Молдавией», – сообщило ирландское председательство в Совете ЕС, передает ТАСС.

    Месяцем ранее Европейская комиссия инициировала диалог по базовым ценностям. Тогда же европейские чиновники заявляли о намерении открыть обсуждения по всем остальным направлениям уже в июле текущего года.

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении в середине июня. Позже Венгрия выступила против открытия новых переговорных кластеров.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал форсирование этого процесса нечестным.

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    11 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    В Варшаве согласились обсуждать модернизацию МиГ-29 для Киева за его счет

    Польша согласилась обсудить модернизацию истребителей МиГ-29 за счет Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшава готова помочь с обновлением боевых самолетов для украинских вооруженных сил, однако все финансовые расходы должно взять на себя соседнее государство, заявили власти Польши.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности обсуждать модернизацию передаваемых Украине истребителей МиГ-29. Однако он подчеркнул, что оплачивать эти работы придется Киеву, отмечает РИА «Новости».

    «Если Украина видит необходимость в модернизации, то мы можем помочь, но траты будут на украинской стороне», -заявил глава ведомства.

    Ранее польская сторона планировала обменять свои самолеты на беспилотные технологии. Поскольку Киев отказался поставлять дроны, передача истребителей была приостановлена. Сейчас государства возобновили переговоры, при этом министр указал на важность принципов взаимности и солидарности.

    Косиняк-Камыш также не исключил запуск механизма финансовой помощи от одной из европейских стран. На данный момент у Варшавы осталось 14 истребителей МиГ-29. Их эксплуатационный ресурс будет полностью исчерпан к 2028 году.

    Свои заявления министр сделал во время визита на Украину по случаю годовщины Волынской резни. Он призвал соседнее государство говорить правду о событиях прошлого ради движения вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти отказались принимать от Варшавы истребители МиГ-29 без предварительной модернизации. Позднее польское руководство отменило передачу военных самолетов из-за нежелания Киева делиться технологиями создания беспилотников.

    В начале июля Варшава запланировала утилизировать 14 предназначавшихся для соседнего государства боевых машин.

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    11 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Политик Слота назвал Фицо лучшим переговорщиком ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий политик и лидер политической партии DOMOV Павол Слота предложил кандидатуру премьер-министра Словакии Роберта Фицо на должность главного переговорщика между Европейским союзом и Россией.

    «Если бы ЕС искренне хотел вести переговоры с Россией, то самым лучшим выбором на позицию переговорщика я сейчас считаю словацкого премьер-министра Роберта Фицо», – заявил Слота РИА «Новости».

    Он уточнил, что в переговорной команде Фицо должны быть те, кто не боится публично, непрерывно и несмотря на угрозы, указывать на возрожденный фашизм, зверства бандеровцев и настоящие причины вооруженного конфликта.

    «То есть люди, к которым отношусь и я», – добавил Слота.

    Ранее европейские СМИ сообщали о поиске лидерами ЕС подходящей кандидатуры для диалога с Москвой. Среди возможных кандидатов назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта и другие европейские политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением кандидатуры переговорщика с Россией.

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    11 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    Туск анонсировал создание в Варшаве мемориала жертвам Волынской резни

    Туск заявил о строительстве стены памяти жертв Волынской резни в Варшаве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Польши возведут мемориальный комплекс с Вечным огнем, на котором увековечат имена всех идентифицированных погибших от рук украинских националистов.

    Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал появление нового памятника, передает ТАСС. «Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине», – заявил политик.

    Глава правительства Польши подчеркнул необходимость принятия Киевом исторической правды для успешного вступления в Евросоюз. В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) начала активную борьбу против советской власти.

    В 1943 году была сформирована Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ). Националисты развернули масштабную кампанию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминация трагедии пришлась на 11 июля 1943 года, когда боевики атаковали около 100 населенных пунктов.

    Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, среди которых преобладали женщины, старики и дети. Десять лет назад польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в прошлом году дата 11 июля стала государственным днем памяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейм Польши утвердил День памяти жертв Волынской резни в качестве государственной даты.

    В июне Варшава потребовала от Киева отмены решения о присвоении подразделению ВСУ имени УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Незадолго до этого Дональд Туск обвинил украинское руководство в нехватке исторического мышления.

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    11 июля 2026, 15:37 • Новости дня
    Euractiv назвал Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Издание Euractiv назвало Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское объединение из 450 млн граждан переживает острый системный кризис на фоне политической слабости ключевых стран и фактической невозможности дальнейшего расширения, отмечают СМИ.

    Европейское издание Euractiv сравнило нынешнее состояние Евросоюза с кризисом в спортивном коллективе, передает РИА «Новости».

    «Если подумать... то поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 млн граждан стремительно стареет», – пишет портал.

    Журналисты отмечают слабую игру главных звезд объединения – Германии и Франции. Лидеры этих государств потеряли общественную поддержку, подобно утратившим уважение тренерам. Различные политические перестроения не приносят ожидаемого результата.

    Привлечение новых участников, включая Молдавию и Черногорию, остается технически сложной задачей. Интеграция Украины также сопряжена с серьезными политическими трудностями. Омоложение населения за счет мигрантов в текущих условиях авторы считают невозможным.

    Попытки конкурировать с Россией, США и Китаем через милитаризацию и увеличение расходов выглядят неубедительно. Издание сомневается, что рост бюрократии и протекционизм способны обеспечить экономическое возрождение региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Euractiv сообщило о срыве повестки ужина на недавнем саммите Евросоюза. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили в Лондоне возможные контакты с Россией.

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    13 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    Кобахидзе обвинил Каллас в «постыдном абсурде»

    Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об «абсурде» европейской бюрократии, которая в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД ЕС обсуждает Черноморский регион без участия его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Европейская бюрократия ставит себя в комичное положение. Грузия обеспечивает связь с Черным морем семи государств, абсурдно не учитывать нашу роль», – сказал он на пресс-конференции.

    Комментируя заявление комиссара ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас о нежелании говорить с правительством Грузии при готовности поддерживать народ страны, которое она сделала в Брюсселе перед форумом, председатель грузинского кабмина назвал его «полностью постыдным».

    «Такая позиция (Каллас) заслуживает очень тяжелых оценок», – сказал Ираклий Кобахидзе, отметив, что еврокомиссар фактически отказалась признавать суверенитет Грузии и волеизъявление ее граждан.

    «Постыдное отношение со стороны Каи Каллас к Грузии и ее народу, очень тяжелое», – заявил он.

    При этом премьер-министр Грузии заявил об открытости к сотрудничеству с Евросоюзом, который заморозил отношения с Тбилиси два года назад, обвиняя якобы в «отступлении от демократии».

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    13 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал из-за ближневосточного конфликта

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE достигла 592,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки в 587,1 доллара, показав рост на 2,1%.

    Повышение котировок энергоносителей связано с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent также демонстрирует рост в пределах 4%. Удорожание газа началось еще 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану.

    Максимальная стоимость топлива за время текущего конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Тогда Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил производство. В марте средние цены подскочили почти на 60% к февралю.

    Впоследствии котировки колебались: в апреле они упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась до 584 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива на европейских биржах достигли отметки почти в 586 долларов.

    В начале прошлого месяца биржевые цены на газ превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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    13 июля 2026, 10:05 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали ограничить торговлю с израильскими поселениями

    Politico: Ряд стран ЕС призвал ограничить торговлю с израильскими поселениями

    Tекст: Мария Иванова

    Внутри Евросоюза обострился раскол из-за попыток ряда государств ограничить торговлю с израильскими поселениями, объем которой составляет 0,5% от товарооборота с Израилем.

    Ряд государств Евросоюза, среди которых Бельгия, Нидерланды и Испания, пытаются сформировать большинство для ограничения торговли с израильскими поселениями, пишет Politico.

    Инициативу поддерживает глава европейской дипломатии Кая Каллас, однако Еврокомиссия и такие страны, как Германия и Чехия, выступают против.

    По оценке Еврокомиссии, торговля с поселениями на Западном берегу реки Иордан составляет около 0,5% от общего объема товарооборота ЕС с Израилем. Несмотря на незначительный экономический эффект, после обострения конфликта в секторе Газа этот вопрос стал доминировать на повестке встреч министров иностранных дел стран ЕС.

    «Поселения незаконны. Лучшее решение – просто запретить любой импорт товаров, произведенных в поселениях», – заявил испанский депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

    Еврокомиссия избегает вынесения на голосование конкретных торговых мер в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Берлин и Брюссель настаивают, что подобные шаги относятся к общей внешней политике и требуют единогласного одобрения, тогда как сторонники ограничений считают это вопросом торговли, требующим лишь квалифицированного большинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной страны Евросоюза разошлись во мнениях по вопросу введения санкций против Израиля. Германия и Италия заблокировали предложение о приостановке соглашения об ассоциации с еврейским государством.

    В прошлом году Еврокомиссия предложила ввести пошлины на израильский экспорт.

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    13 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Bloomberg: Европа проиграла космическую гонку из-за нехватки тяжелых ракет

    Bloomberg: Европа отстала в освоении космоса из-за дефицита ракет-носителей

    Tекст: Мария Иванова

    Страны ЕС серьезно отстают от мировых лидеров в освоении околоземной орбиты из-за критического дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных национальных бюджетов, отмечает Bloomberg.

    Европейским государствам не хватает технических возможностей для регулярных полетов на орбиту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «В этой разгорающейся гонке отсутствует Европа, которая спотыкается о несогласованность интересов, ограниченность национальных бюджетов и недостаток необходимой части космических технологий – достаточного количества тяжелых ракет-носителей для совершения множественных полетов на орбиту ежегодно», – отмечают западные журналисты.

    Регион заметно уступает России, США и Китаю, которые за последние пять лет вложили в отрасль более 200 млрд долларов. Местные стартапы провели лишь несколько запусков, сделав упор на многоразовость аппаратов. Из-за малой полезной нагрузки такие ракеты сложно использовать в военных целях.

    При этом Минобороны Германии планирует вывести на орбиту в 2027 году четыре экспериментальных спутника с наступательным функционалом для разведки и создания помех.

    Москва последовательно выступает против милитаризации околоземного пространства. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что страны НАТО пытаются превратить космос в новую арену боевых действий. В качестве своих главных оппонентов Североатлантический альянс обозначает Россию и Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер призвал срочно разработать собственную многоразовую ракету-носитель.

    Немецкий концерн Rheinmetall совместно с компанией OHB начал переговоры по созданию военной спутниковой группировки.

    Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки. Это позволит создать вторую по величине спутниковую группировку в мире после американской Starlink.

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    13 июля 2026, 13:29 • Новости дня
    Бельгия обвинила Еврокомиссию в бездействии из-за Израиля

    Politico: Бельгия обвинила ЕК в бездействии в отношении израильских поселений

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Бельгии раскритиковал Еврокомиссию за недостаточные меры по ограничению торговли с незаконными израильскими поселениями, что вызвало раскол среди стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложенные меры по ограничению торговли с незаконными израильскими поселениями являются недостаточными, пишет Politico.

    На встрече глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе обсуждался документ, подготовленный командой Урсулы фон дер Ляйен, в котором предлагались такие варианты, как запретительные пошлины и система лицензирования.

    «Европейская комиссия наконец-то предложила некоторые варианты на двух страницах. Так что возникает ощущение, что они бросили кость, которую можно погрызть, вместо того, чтобы проявить реальное желание двигаться вперед», – сказал Прево журналистам. Он добавил, что Евросоюз уже некоторое время не выступает в качестве авторитетного геополитического игрока в контексте палестино-израильского конфликта.

    Вопрос ограничения торговли с израильскими поселениями стал одной из главных тем встречи. Группа стран, включая Бельгию, Нидерланды, Испанию и Ирландию, стремится сформировать большинство, чтобы заставить Еврокомиссию внести официальное предложение для голосования. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас поддержала юридическую службу Европейского совета, отметив необходимость решения этого вопроса.

    Министры из Нидерландов и Испании также призвали к общеевропейскому прекращению торговли с поселениями, подчеркнув, что их страны уже приняли двусторонние меры. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно отметил, что Мадрид уже запретил такой импорт на двустороннем уровне, и Евросоюз должен последовать этому примеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд государств Евросоюза попытался сформировать большинство для ограничения торговли с израильскими поселениями.

    Весной Испания призвала ввести европейские санкции против Израиля за действия в секторе Газа.

    В прошлом году Еврокомиссия предложила обложить пошлинами более трети израильского экспорта.

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