ЕС ввел санкции против девяти физлиц и четырех организаций якобы из-за кибератак

Tекст: Валерия Городецкая

В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что фигуранты списка «связаны с российскими кибергруппировками», передает РИА «Новости».

«ЕС вводит ограничительные меры в отношении девяти физических лиц и четырех организаций», – говорится в заявлении Совета. Европейские власти обвиняют этих лиц в кибершпионаже и атаках на критическую инфраструктуру.

В опубликованном документе не приводится никаких доказательств выдвинутых обвинений. Решение было принято на фоне продолжающихся заявлений о якобы исходящей от России киберугрозе.

Ранее Европейский союз внес в черный список членов разведывательной группы Turla за многолетние кибератаки.

Месяцем ранее Совет Евросоюза принял решение о введении дополнительных ограничений в отношении 80 граждан и компаний.

В прошлом году Брюссель наложил санкции на троих россиян по обвинению во взломах европейских систем.