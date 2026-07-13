Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
ЕС ввел санкции против девяти физлиц и четырех организаций якобы из-за кибератак
Европейский союз ввел новые санкции, обосновав их предполагаемой причастностью лиц к кибератакам против Украины и стран содружества.
В официальном заявлении Совета ЕС говорится, что фигуранты списка «связаны с российскими кибергруппировками», передает РИА «Новости».
«ЕС вводит ограничительные меры в отношении девяти физических лиц и четырех организаций», – говорится в заявлении Совета. Европейские власти обвиняют этих лиц в кибершпионаже и атаках на критическую инфраструктуру.
В опубликованном документе не приводится никаких доказательств выдвинутых обвинений. Решение было принято на фоне продолжающихся заявлений о якобы исходящей от России киберугрозе.
Ранее Европейский союз внес в черный список членов разведывательной группы Turla за многолетние кибератаки.
Месяцем ранее Совет Евросоюза принял решение о введении дополнительных ограничений в отношении 80 граждан и компаний.
В прошлом году Брюссель наложил санкции на троих россиян по обвинению во взломах европейских систем.