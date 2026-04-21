Стало известно о разногласиях ЕС по мерам против Израиля
В ЕС растет беспокойство в связи с действиями Израиля, однако страны расходятся во мнении относительно мер против этой страны, заявил во вторник глава МИД Нидерландов Том Берендсен.
Берендсен заявил, что в странах Евросоюза продолжаются разногласия по вопросу введения мер против Израиля, передает РИА «Новости».
«Опасения по поводу Израиля значительны. Но страны также расходятся во мнениях относительно того, какие меры являются уместными в ответ», – отметил министр перед встречей в Люксембурге.
Берендсен рассказал, что сейчас ведет переговоры с коллегами по ЕС о возможности усиления давления на Израиль и о попытках заручиться поддержкой для приостановки части соглашения об ассоциации. Однако он подчеркнул, что пока не видит признаков существования такого большинства, а именно оно необходимо для принятия соответствующих решений.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас планировала поднять вопрос о санкциях против израильских поселенцев и приостановке соглашения об ассоциации с Израилем. Для вступления мер в силу требуется единогласное решение Совета ЕС. В сентябре 2025 года Еврокомиссия уже предлагала пакет мер, включая ограничение торговых соглашений с Израилем.
Напомним, Израиль в феврале утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, разрешив продажу земли израильским поселенцам. Несмотря на требование Совбеза ООН прекратить поселенческую деятельность, израильское правительство в декабре 2025 года одобрило создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ввести санкции против ряда израильских министров.
Европейский союз рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем.
По запросу Нидерландов объединение инициировало расследование соблюдения условий данного договора.