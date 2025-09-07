Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.4 комментария
Посольство заявило о русофобии руководства Бельгии
Российские дипломаты сообщили о резком изменении внешнеполитического курса Бельгии и обвинили местные власти в поддержке антироссийской риторики.
Руководство Бельгии все активнее присоединяется к наиболее русофобской части стран ЕС и НАТО, публикует РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении посольства России в Бельгии. Дипломаты указали, что бельгийские власти распространяют недостоверную информацию о якобы угрозе нападения России на Брюссель, указывая, что эти заявления не соответствуют действительности.
В посольстве отметили, что действующее руководство Бельгии отказывается от прежней умеренной позиции во внешней политике и способствует усилению конфронтации с Россией, несмотря на значительные экономические и социальные издержки для собственных граждан.
Дипломаты подчеркнули, что ни одна из озвученных министром Бельгии угроз не имеет подтверждения. Кроме того, посольство РФ добавило, что «ястребы» в Брюсселе и других западных столицах мешают достижению мира на Украине, поддерживая эскалацию конфликта. По их словам, если западные политики прекратят подогревать ситуацию и поддержат мирные инициативы, включая предложения Дональда Трампа, путь к урегулированию станет проще.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бельгии приняли решение выделить значительное финансирование на закупки вооружения для украинской армии у американских производителей. Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о предоставлении дополнительной военной помощи Киеву и ускорении передачи американских истребителей F-16.