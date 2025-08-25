Посол Ирана заявил о доступности оплаты картами «Мир» в стране к концу года

Tекст: Ирма Каплан

«Сейчас мы планируем сделать оплату доступной для всей страны. Мы уже прошли три этапа, остался еще один. И мы это тоже сделаем до конца 2025 года», – ответил посол ТАСС.

Напомним, в мае сообщалось, что туристы и предприниматели из России смогут использовать карты «Мир» и приложение Mir Pay для оплаты товаров в иранских магазинах благодаря интеграции платежных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о расширении сети приема карт «Мир» в дружественных странах несмотря на санкционное давление. Она отметила, что Россия обладает всеми элементами национальной платежной инфраструктуры.