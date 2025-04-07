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Набиуллина сообщила о росте международной сети карт «Мир» вопреки санкциям
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о расширении сети приема карт «Мир» в дружественных странах вопреки санкционному давлению и отметила особый период экономики страны.
Международная сеть приема карт «Мир» расширяется благодаря поддержке дружественных стран, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, карты «Мир» активно принимают в дружественных странах, куда часто ездят российские туристы, международная сеть карт «Мир» расширяется, несмотря на санкции. А это способствует улучшению доступности услуг для граждан России за границей.
Кроме того, как передает ТАСС, Набиуллина сообщила, что Центральный банк будет проявлять осторожность в вопросах денежно-кредитной политики (КДП), чтобы не затягивать период высокой инфляции.
«Снижение ключевой ставки будет возможно после устойчивого снижения инфляции», – отметила она.
Глава ЦБ подчеркнула, что экономика находится «в двух шагах от решительного перелома» в инфляционных тенденциях, поэтому требуется осторожный подход, чтобы период высокой инфляции не продлился слишком долго.
Как писала 3 апреля газета ВЗГЛЯД, глава Центробанка Набиуллина заявила, что Россия имеет все элементы национальной платежной инфраструктуры, что выделяет ее среди многих других стран. Днем ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что Россия рассматривает возможность увеличения ключевой ставки при росте темпов инфляции. При этом Центробанк в первом квартале 2025 года прогнозировал уровень инфляции ниже февральских ожиданий.