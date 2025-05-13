Россияне получили возможность оплачивать покупки картами «Мир» в Иране

Tекст: Мария Иванова

Россияне, находящиеся в Иране, теперь могут оплачивать покупки с помощью карт «Мир» на терминалах с поддержкой бесконтактных технологий и через приложение Mir Pay, передает ТАСС.

Центробанк исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции российских и иранских платежных систем – «Мир» и Shetab.

Теперь в иранской платежной сети доступны NFC-платежи, включая мелкие покупки без необходимости ввода PIN-кода. Эта функция также распространяется на платежи через приложение Mir Pay при использовании смартфонов на базе Android. В сообщении ЦБ отмечается: «Российские туристы и предприниматели могут совершать покупки в определенных торговых точках, используя смартфоны на операционной системе Android».

Для мелких транзакций через Mir Pay на терминалах Shaparak вводить PIN-код не потребуется, а для крупных платежей необходим ввод PIN-кода. Интеграция платежных систем создает дополнительные удобства для российских держателей карт во время пребывания в Иране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о расширении сети приема карт «Мир» в дружественных странах несмотря на санкционное давление. Она отметила, что Россия обладает всеми элементами национальной платежной инфраструктуры.

В марте российские банки запустили оплату покупок в Турции по QR-коду.