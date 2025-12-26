  • Новость часаВ Белоруссии определили районы боевого дежурства комплекса «Орешник»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    12 комментариев
    26 декабря 2025, 21:35 • Общество

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    @ кадр из видео

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения?

    Российские войска захватили в Гуляйполе командный пункт первого батальона 102-й отдельной бригады территориальной обороны со всем оборудованием. На фотографиях и видеокадрах можно увидеть, что командование батальона бросило не только карты и секретные документы, но и аппаратуру связи, различные цифровые носители информации, в том числе ноутбуки, и даже личные смартфоны. И все это – без паролей.

    В ВСУ официально подтвердили факт потери командного пункта в Гуляйполе. Судя по заявлениям о том, что «украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц» к тому, что «российские военные получили доступ к конфиденциальной информации», к нашим войскам попали действительно ценные сведения.

    «Такое состояние КНП (командно-наблюдательного пункта) произошло из-за того, что его примерно 18 декабря штурмовал противник. Почему на КНП было много управленцев, в том числе командиры рот, неизвестно. Один из ротных после штурма погиб, потому что не успели довезти на стабилизационный пункт – место первой помощи. Очевидно, что противник проник туда уже после ухода и снял данную “распаковку”», – комментируют кадры захваченного штаба в украинских соцсетях.

    В пятницу выяснились подробности захвата командного пункта. «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

    Примечательно, что информация о занятии вражеского КП была обнародована только спустя неделю после самого события. То есть только после того, как весь объем добытой информации был изучен и обработан, а данные, носящие срочный и тактический характер, еще и реализованы. Пока это не было сделано, сообщать о нашем успехе было нецелесообразно.

    Тем более что офицеры штаба украинского батальона могли и не доложить вышестоящему начальству о том, что они оставили документацию и оборудование неприятелю, даже не попытавшись все это уничтожить. А значит, меры по нейтрализации ущерба от утечки секретной информации вовремя не были приняты.

    Наши разведорганы благодаря этой оплошности получили доступ к весьма ценной информации обо всем позиционном районе, о структуре обороны, о действующих связях и логистических линиях, о состоянии подразделений врага на текущий момент.

    Захват командного пункта в столь нетронутом состоянии означает, что противник не чувствовал никакой опасности и даже не предполагал, что наши штурмовики приблизились к его штабу. А когда командиры ВСУ осознали опасность, они попросту сбежали, не имея времени для уничтожения секретных документов, цифровых носителей и аппаратуры связи.

    Скорее всего, штурмовая группа ВС РФ смогла скрытно подойти к штабу батальона. Это говорит о том, что сплошной линии обороны противника в Гуляйполе уже нет. А поскольку КП находился в центре города, то можно утверждать, что около недели назад он перешел под наш контроль.

    Напомним, что Гуляйполе представляет собой единственный крупный населенный пункт на первой линии обороны южной группировки ВСУ, а также украинского Южного фронта, и до недавнего времени был важным логистическим узлом для снабжения укрепрайонов противника в Орехове и Запорожье. После начала СВО и освобождения райцентра – города Пологи – неприятель превратил Гуляйполе, находившееся на тот момент в 6 км от ЛБС, в мощный укрепрайон.

    В начале октября 2025-го российские войска начали движение к Гуляйполю, прорвав вражескую оборону на линии Полтавка – Ровнополье, и уже в ноябре украинский гарнизон города оказался под угрозой окружения. В начале декабря ВС РФ заняли Доброполье на севере от города и Зеленый Гай с востока, получив возможность его охвата с двух направлений. В середине декабря наши войска вышли к реке Гайчур и приступили к освобождению города, начав штурмовые бои в его северо-восточной части. В настоящий момент Гуляйполе покинуло большинство жителей, большая часть частного сектора уничтожена, разрушена большая часть многоэтажной застройки, в которой боевики ВСУ создают опорные пункты.

    Важным тактическим успехом стало форсирование реки Гайчур. Наши штурмовики закрепились в западной части города, взяв под контроль улицу Первого Мая. 26 декабря бойцы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады водрузили российские флаги возле памятника Нестору Махно в самом центре Гуляйполя.

    В настоящий момент уличные бои смещаются в западную часть города. Попытки противника перегруппироваться и наладить снабжение немедленно пресекаются нашими дроноводами, обеспечившими полную изоляцию района боевых действий. Операторы БПЛА взяли под контроль не только сам город, но и примыкающие к нему лесопосадки, которые противник старался использовать для скрытного перемещения.

    Узлы сопротивления уничтожаются не только традиционными КАБами, но и ударами высокоточной ракеты «Вепрь» (наш аналог HIMARS на базе РСЗО «Торнадо-С»), которая применяется все шире и уже заслужила самые лестные оценки наших бойцов. 25 декабря «Вепрем» был уничтожен опорный пункт противника, оборудованный в здании бывшей районной поликлиники Гуляйполя.

    Пока нельзя сказать, что город уже утрачен для неприятеля и боевые действия перешли в фазу зачистки; скорее, можно назвать происходящее решающей фазой. Несмотря на ожесточенное сопротивление, инициатива противником утрачена, и все чаще имеет место хаотичный отход его боевиков: история с КП батальона – яркий тому пример. Окончательное освобождение Гуляйполя позволит нашим войскам существенно расширить плацдарм за Гайчуром и усилить наступление на севере Запорожской области в обход Ореховского укрепленного района.

    Главное
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Роспотребнадзор выдал предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи
    В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Перейти в раздел

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации