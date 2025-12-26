Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

Tекст: Борис Джерелиевский

Российские войска захватили в Гуляйполе командный пункт первого батальона 102-й отдельной бригады территориальной обороны со всем оборудованием. На фотографиях и видеокадрах можно увидеть, что командование батальона бросило не только карты и секретные документы, но и аппаратуру связи, различные цифровые носители информации, в том числе ноутбуки, и даже личные смартфоны. И все это – без паролей.

В ВСУ официально подтвердили факт потери командного пункта в Гуляйполе. Судя по заявлениям о том, что «украинские правоохранители откроют уголовное дело и дадут оценку действиям причастных лиц» к тому, что «российские военные получили доступ к конфиденциальной информации», к нашим войскам попали действительно ценные сведения.

«Такое состояние КНП (командно-наблюдательного пункта) произошло из-за того, что его примерно 18 декабря штурмовал противник. Почему на КНП было много управленцев, в том числе командиры рот, неизвестно. Один из ротных после штурма погиб, потому что не успели довезти на стабилизационный пункт – место первой помощи. Очевидно, что противник проник туда уже после ухода и снял данную “распаковку”», – комментируют кадры захваченного штаба в украинских соцсетях.

В пятницу выяснились подробности захвата командного пункта. «Группа в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора и начала штурм. Вместо того чтобы дать отпор, штаб был брошен. Те средства, носители информации, которые там были, – они не уничтожены», – рассказал командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов.

Примечательно, что информация о занятии вражеского КП была обнародована только спустя неделю после самого события. То есть только после того, как весь объем добытой информации был изучен и обработан, а данные, носящие срочный и тактический характер, еще и реализованы. Пока это не было сделано, сообщать о нашем успехе было нецелесообразно.

Тем более что офицеры штаба украинского батальона могли и не доложить вышестоящему начальству о том, что они оставили документацию и оборудование неприятелю, даже не попытавшись все это уничтожить. А значит, меры по нейтрализации ущерба от утечки секретной информации вовремя не были приняты.

Наши разведорганы благодаря этой оплошности получили доступ к весьма ценной информации обо всем позиционном районе, о структуре обороны, о действующих связях и логистических линиях, о состоянии подразделений врага на текущий момент.

Захват командного пункта в столь нетронутом состоянии означает, что противник не чувствовал никакой опасности и даже не предполагал, что наши штурмовики приблизились к его штабу. А когда командиры ВСУ осознали опасность, они попросту сбежали, не имея времени для уничтожения секретных документов, цифровых носителей и аппаратуры связи.

Скорее всего, штурмовая группа ВС РФ смогла скрытно подойти к штабу батальона. Это говорит о том, что сплошной линии обороны противника в Гуляйполе уже нет. А поскольку КП находился в центре города, то можно утверждать, что около недели назад он перешел под наш контроль.

Напомним, что Гуляйполе представляет собой единственный крупный населенный пункт на первой линии обороны южной группировки ВСУ, а также украинского Южного фронта, и до недавнего времени был важным логистическим узлом для снабжения укрепрайонов противника в Орехове и Запорожье. После начала СВО и освобождения райцентра – города Пологи – неприятель превратил Гуляйполе, находившееся на тот момент в 6 км от ЛБС, в мощный укрепрайон.

В начале октября 2025-го российские войска начали движение к Гуляйполю, прорвав вражескую оборону на линии Полтавка – Ровнополье, и уже в ноябре украинский гарнизон города оказался под угрозой окружения. В начале декабря ВС РФ заняли Доброполье на севере от города и Зеленый Гай с востока, получив возможность его охвата с двух направлений. В середине декабря наши войска вышли к реке Гайчур и приступили к освобождению города, начав штурмовые бои в его северо-восточной части. В настоящий момент Гуляйполе покинуло большинство жителей, большая часть частного сектора уничтожена, разрушена большая часть многоэтажной застройки, в которой боевики ВСУ создают опорные пункты.

Важным тактическим успехом стало форсирование реки Гайчур. Наши штурмовики закрепились в западной части города, взяв под контроль улицу Первого Мая. 26 декабря бойцы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады водрузили российские флаги возле памятника Нестору Махно в самом центре Гуляйполя.

В настоящий момент уличные бои смещаются в западную часть города. Попытки противника перегруппироваться и наладить снабжение немедленно пресекаются нашими дроноводами, обеспечившими полную изоляцию района боевых действий. Операторы БПЛА взяли под контроль не только сам город, но и примыкающие к нему лесопосадки, которые противник старался использовать для скрытного перемещения.

Узлы сопротивления уничтожаются не только традиционными КАБами, но и ударами высокоточной ракеты «Вепрь» (наш аналог HIMARS на базе РСЗО «Торнадо-С»), которая применяется все шире и уже заслужила самые лестные оценки наших бойцов. 25 декабря «Вепрем» был уничтожен опорный пункт противника, оборудованный в здании бывшей районной поликлиники Гуляйполя.

Пока нельзя сказать, что город уже утрачен для неприятеля и боевые действия перешли в фазу зачистки; скорее, можно назвать происходящее решающей фазой. Несмотря на ожесточенное сопротивление, инициатива противником утрачена, и все чаще имеет место хаотичный отход его боевиков: история с КП батальона – яркий тому пример. Окончательное освобождение Гуляйполя позволит нашим войскам существенно расширить плацдарм за Гайчуром и усилить наступление на севере Запорожской области в обход Ореховского укрепленного района.