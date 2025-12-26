Tекст: Анастасия Куликова

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягиваются к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, где также оборудуются укрепления, передает ТАСС. По его словам, задача ВСУ – удержать все три населенных пункта. Для этого противник сосредотачивает «боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии».

Стоит отметить, что массовое бегство из Дружковки, Краматорска и Славянска местных администраций, подчиненных Киеву, произошло еще в августе. «Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников, вывозят или уничтожают служебную документацию», – рассказывал Кимаковский.

В контексте этих событий на прошлой неделе президент Владимир Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива остается в руках российской армии. «Совсем недавно начальник Генштаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска, а это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов в части этой агломерации – Славянску», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

«Но чуть южнее там тоже активно и эффективно действует наше подразделение на Южнолиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем, и движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску. Но я назвал, что в эту агломерацию входит город Константиновка. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», – акцентировал тогда российский лидер.

Прогноз главы государства находит подтверждение в последних сводках с фронта. В четверг Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Юг» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровской в ДНР.

Как отметил военкор Александр Коц, это создает предпосылки для наступления на Славянск с востока, вдоль реки Сухая. Также российские силы «увеличивают зону контроля юго-восточнее Платоновки» на Славянском направлении, сообщает War Gonzo. Вся линия боевого соприкосновения восточнее Славянска и Краматорска – в движении, добавляет военкор Юрий Котенок. «Российские силы совершают маневры силами и средствами, наращивают усилия на различных участках, взламывают устоявшиеся годами участки фронта, используя прорывы, обходят укрепрайоны противника по флангам».

Эксперты оценили решение украинского командования стянуть войска к Краматорску, Дружковке и Славянску как отчаянный шаг. По словам военного аналитика Алексея Леонкова, действия Киева неразумны, но ожидать от противника иного не приходится – он пытается любой ценой остановить череду поражений, которая подрывает поддержку Зеленского со стороны Запада.

Эту мысль развивает наблюдаемая тенденция: в Европе растет число стран, не желающих участвовать в военной и финансовой помощи Украине. К «старожилам» в лице Венгрии и Словакии, отмечает Леонков, присоединились Чехия и Италия. Поэтому цель Киева – остановить этот процесс и попытаться убедить остальных, что ВСУ все еще дееспособны, а армии просто не хватает вооружения, техники и денег.

Но почему противник так отчаянно цепляется именно за эти три города?

Леонков поясняет, что Дружковка, Краматорск и Славянск – последние вражеские «фортеци» (от укр. фортеця – крепость) в ДНР, когда-то объявленные целой линией обороны. Военный эксперт Юрий Кнутов добавляет, что эти города представляют собой единую, мощно укрепленную агломерацию.

Ключом к ней является Константиновка, расположенная на господствующей высоте. Операция по ее освобождению продолжается, и, по некоторым данным, российские силы уже расширили зону контроля в черте города. По словам Кнутова, вся Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация – это 50 км укреплений высочайшего качества: бетонные доты, укрытия, командные пункты и огневые точки.

Наступать на такой район с востока практически невозможно, поэтому российская армия двигается с севера – через Лиман и Изюм, а также с юга – со стороны Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова). Другими словами, наши бойцы стремятся обойти и охватить укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в тщетных попытках помешать планам ВС России. Эксперты уверены: агломерация будет освобождена.

«Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По прогнозам Кнутова, освобождение будет проводиться путем постепенного формирования клещей по уже отработанной тактике: «изоляция района боевых действий, установление огневого контроля над путями подвоза боеприпасов и ротации противника, а затем зачистка населенного пункта после изматывания его гарнизона».

Также может применяться тактика «просачивания».

В частности, аналитик указал, что следующим шагом будет «отсечение» Дружковки, но перед этим необходимо полностью освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить их в клещи. Поскольку Краматорск расположен выше, за него будет идти тяжелый бой, но его освобождение, по мнению эксперта, автоматически приведет к взятию Славянска.

Алексей Леонков считает, что в ходе операций могут быть применены нестандартные решения. Освобождение каждого населенного пункта – это вариация тактических приемов: просачивание малых групп, дерзкий маневр «Труба», удары авиабомбами с УМПК. В случае с этой агломерацией, по его мнению, военные предпримут различные комбинации, чтобы гарнизон противника оказался под постоянным давлением.

Не стоит забывать, добавил эксперт, что российская армия полностью контролирует с воздуха все подходы к агломерации, о чем свидетельствуют и сводки Минобороны: высокоточные удары по технике, полевым мастерским и складам обескровливают противника и лишают его мобильности.

Таким образом, стягивание украинских войск к трем ключевым городам Донбасса в итоге играет на руку ВС России.

Кнутов подчеркивает, что тяжелые бои в Донбассе оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. Это дает российской армии возможность продвигаться, в частности, в районе Гуляйполя и Орехова. По оценкам военкоров, 95% территории Гуляйполя уже находится под контролем российских сил.

С Кнутовым согласен и Леонков. Командование ВСУ, по его словам, ослабляет другие направления, пытаясь сдержать продвижение ВС России. Это создает возможности: российская армия расширила операцию в Сумской области, есть предпосылки для возможного наступления в Черниговской области. Открытие нового направления для противника станет катастрофическим. Впрочем, та же участь, заключил аналитик, ждет и украинскую группировку в Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.