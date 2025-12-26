  • Новость часаБывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Ветеран ФСБ предупредил молодежь о мошеннических схемах
    Эксперт рассказал о «клещах» для освобождения трех ключевых городов Донбасса
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    В ЕС собрались ограничить полномочия будущих новых членов
    Банк России представил обновленную тысячерублевку
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    26 декабря 2025, 16:45 • Общество

    Как будут освобождаться оставшиеся города Донбасса

    Как будут освобождаться оставшиеся города Донбасса
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Вскрытием этого «крепкого орешка» предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Владимир Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР», – так эксперты описывают задачу ВС России в районе Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Какие цели преследует противник и как будет выглядеть освобождение последних вражеских «фортеций» в ДНР?

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска стягиваются к трем ключевым городам Донбасса – Краматорску, Дружковке и Славянску, где также оборудуются укрепления, передает ТАСС. По его словам, задача ВСУ – удержать все три населенных пункта. Для этого противник сосредотачивает «боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии».

    Стоит отметить, что массовое бегство из Дружковки, Краматорска и Славянска местных администраций, подчиненных Киеву, произошло еще в августе. «Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников, вывозят или уничтожают служебную документацию», – рассказывал Кимаковский.

    В контексте этих событий на прошлой неделе президент Владимир Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива остается в руках российской армии. «Совсем недавно начальник Генштаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска, а это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов в части этой агломерации – Славянску», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    «Но чуть южнее там тоже активно и эффективно действует наше подразделение на Южнолиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время. 50% города под нашим контролем, и движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску. Но я назвал, что в эту агломерацию входит город Константиновка. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», – акцентировал тогда российский лидер.

    Прогноз главы государства находит подтверждение в последних сводках с фронта. В четверг Минобороны России сообщило, что подразделения группировки «Юг» в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Свято-Покровской в ДНР.

    Как отметил военкор Александр Коц, это создает предпосылки для наступления на Славянск с востока, вдоль реки Сухая. Также российские силы «увеличивают зону контроля юго-восточнее Платоновки» на Славянском направлении, сообщает War Gonzo. Вся линия боевого соприкосновения восточнее Славянска и Краматорска – в движении, добавляет военкор Юрий Котенок. «Российские силы совершают маневры силами и средствами, наращивают усилия на различных участках, взламывают устоявшиеся годами участки фронта, используя прорывы, обходят укрепрайоны противника по флангам».

    Эксперты оценили решение украинского командования стянуть войска к Краматорску, Дружковке и Славянску как отчаянный шаг. По словам военного аналитика Алексея Леонкова, действия Киева неразумны, но ожидать от противника иного не приходится – он пытается любой ценой остановить череду поражений, которая подрывает поддержку Зеленского со стороны Запада.

    Эту мысль развивает наблюдаемая тенденция: в Европе растет число стран, не желающих участвовать в военной и финансовой помощи Украине. К «старожилам» в лице Венгрии и Словакии, отмечает Леонков, присоединились Чехия и Италия. Поэтому цель Киева – остановить этот процесс и попытаться убедить остальных, что ВСУ все еще дееспособны, а армии просто не хватает вооружения, техники и денег.

    Но почему противник так отчаянно цепляется именно за эти три города?

    Леонков поясняет, что Дружковка, Краматорск и Славянск – последние вражеские «фортеци» (от укр. фортеця – крепость) в ДНР, когда-то объявленные целой линией обороны. Военный эксперт Юрий Кнутов добавляет, что эти города представляют собой единую, мощно укрепленную агломерацию.

    Ключом к ней является Константиновка, расположенная на господствующей высоте. Операция по ее освобождению продолжается, и, по некоторым данным, российские силы уже расширили зону контроля в черте города. По словам Кнутова, вся Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация – это 50 км укреплений высочайшего качества: бетонные доты, укрытия, командные пункты и огневые точки.

    Наступать на такой район с востока практически невозможно, поэтому российская армия двигается с севера – через Лиман и Изюм, а также с юга – со стороны Покровска (Красноармейска) и Мирнограда (Димитрова). Другими словами, наши бойцы стремятся обойти и охватить укрепрайон. Украинское командование это понимает и стягивает войска в тщетных попытках помешать планам ВС России. Эксперты уверены: агломерация будет освобождена.

    «Вскрытием этого «крепкого орешка» и предстоит заниматься нашей армии в следующем году. Если, конечно, Зеленский добровольно не выведет войска из ДНР, что очень вряд ли», – написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    По прогнозам Кнутова, освобождение будет проводиться путем постепенного формирования клещей по уже отработанной тактике: «изоляция района боевых действий, установление огневого контроля над путями подвоза боеприпасов и ротации противника, а затем зачистка населенного пункта после изматывания его гарнизона».

    Также может применяться тактика «просачивания».

    В частности, аналитик указал, что следующим шагом будет «отсечение» Дружковки, но перед этим необходимо полностью освободить Константиновку. Что касается Краматорска и Славянска, то задача – охватить их в клещи. Поскольку Краматорск расположен выше, за него будет идти тяжелый бой, но его освобождение, по мнению эксперта, автоматически приведет к взятию Славянска.

    Алексей Леонков считает, что в ходе операций могут быть применены нестандартные решения. Освобождение каждого населенного пункта – это вариация тактических приемов: просачивание малых групп, дерзкий маневр «Труба», удары авиабомбами с УМПК. В случае с этой агломерацией, по его мнению, военные предпримут различные комбинации, чтобы гарнизон противника оказался под постоянным давлением.

    Не стоит забывать, добавил эксперт, что российская армия полностью контролирует с воздуха все подходы к агломерации, о чем свидетельствуют и сводки Минобороны: высокоточные удары по технике, полевым мастерским и складам обескровливают противника и лишают его мобильности.

    Таким образом, стягивание украинских войск к трем ключевым городам Донбасса в итоге играет на руку ВС России.

    Кнутов подчеркивает, что тяжелые бои в Донбассе оттягивают силы ВСУ с Запорожского и других направлений. Это дает российской армии возможность продвигаться, в частности, в районе Гуляйполя и Орехова. По оценкам военкоров, 95% территории Гуляйполя уже находится под контролем российских сил.

    С Кнутовым согласен и Леонков. Командование ВСУ, по его словам, ослабляет другие направления, пытаясь сдержать продвижение ВС России. Это создает возможности: российская армия расширила операцию в Сумской области, есть предпосылки для возможного наступления в Черниговской области. Открытие нового направления для противника станет катастрофическим. Впрочем, та же участь, заключил аналитик, ждет и украинскую группировку в Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

    Российские войска освободили Косовцево в Запорожской области
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Китай предостерег Японию от милитаризации
    Генсек НАТО не увидел причин для ЕС создавать независимую от США оборону
    В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов
    Вышла новогодняя серия «Простоквашино» с Путиным
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году?

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

