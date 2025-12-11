Политолог Данилин: Освобождение Северска показало устремленность России к достижению целей СВО

Tекст: Евгений Поздняков

«Совещание Владимира Путина по новым победам на фронте стало ярким комментарием в ответ на абсурдные спекуляции Украины относительно требований к мирному плану США. Мы подчеркнули печальное положение ВСУ, ведь российские войска постепенно продвигаются по направлению к опорным пунктам противника в Донбассе: Славянску и Краматорску», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По его словам, Владимир Путин очень глубоко погружен в происходящие события на фронте. «Это не первый для него опыт общения с военными. Более того, подобные контакты давно превратились в обычную практику для главы государства. Глубокое понимание президентом текущей обстановки – огромное преимущество для России. А уникальной чертой нынешнего совещания стало участие военных: командира 123-й мотострелковой бригады Дениса Пирогова, под чьим руководством был освобожден Северск, а также рядовых штурмовиков», – подчеркнул эксперт.

«Как уже говорил президент, мы готовы к продолжению СВО до выполнения обозначенных задач. Возможно, Украина об этом забыла. При этом Москва от мирного процесса не отворачивается. Мы готовы договариваться. Но если наши визави хотят диалога, то пусть выдвигают предложения, достойные рассмотрения – то есть учитывающие интересы России. В противном случае мы добьемся реализации поставленных целей иным путем», – заключил Данилин.

В четверг Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне спецоперации. Там президенту доложили об освобождении силами российской армии Северска. Как отметил глава государства, украинские военные пытались создать укрепленный район у населенного пункта для сдерживания ВС РФ, однако расчеты противника не оправдались. «У вас получилось все, что вы запланировали», – поздравил президент военных.

Путин отметил, что успешные действия российских военных позволяют рассчитывать на скорое восстановление мирной жизни на территории всего Донбасса. Президент подчеркнул, что освобождение Северска дает возможность для дальнейшего наступления на других направлениях и «изгнания украинских вооруженных формирований с нашей территории».

