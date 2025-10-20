ВС России эвакуировали американскую бронемашину М113 ВСУ в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные эвакуировали американскую бронемашину М113, подбитую на мине в зоне проведения спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Эвакуационная группа ремонтной роты «Южной» группировки войск вывезла машину с линии боевого соприкосновения при поддержке механика-водителя, находившегося внутри.

«Эвакуировали М113, подорванную на мине. Пришлось пробивать дорогу через лесопосадку, через окопы. Машина переехала через окопы, достали ее из посадки, зацепили и также через все препятствия вытянули вместе с механиком-водителем, который находился внутри», – рассказал военнослужащий с позывным «Киля».

По словам военнослужащего, для прохода эвакуационной техники требовалось расчищать дорогу, спиливая крупные деревья, которые мешали продвижению. «Чтобы «Урал» заехал, приходилось выпиливать немного деревьев, которые он не мог сломать. Пропилили три-четыре ствола, остальное прошли через окопы и мелкие посадки. Вытянули машину и эвакуировали», – добавил он.

После эвакуации специалисты ремонтного взвода оперативно подварили повреждения бронемашины. По словам «Кили», техника не получила критических повреждений и осталась на ходу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России вывезли трофейный БТР с линии фронта. Минобороны отчиталось об успехах российских войск на фронте.