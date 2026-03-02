В ЛДПР предложили автоматизировать компенсации капремонта пенсионерам

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Российская газета», Леонид Слуцкий предложил правительству ввести механизм автоматического начисления компенсаций пенсионерам за капитальный ремонт. В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина он отметил, что оплата услуг ЖКХ, включая капремонт, для льготников должна уменьшаться сразу, а не компенсироваться через несколько месяцев.

Слуцкий заявил: «Если государство признает право человека на льготу – она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок». Он подчеркнул, что сейчас пожилым гражданам приходится сначала полностью оплачивать услугу, после чего ждать компенсации, что несправедливо по отношению к людям, трудившимся всю жизнь.

Лидер ЛДПР предложил упростить процесс – если льгота подтверждена, то в платежных документах сразу должна появляться уменьшенная сумма, без необходимости собирать дополнительные бумаги или писать заявления. Сейчас компенсация в размере 50% предоставляется россиянам с 70 лет, а 100% – с 80 лет, однако для ее получения требуется сначала оплатить всю сумму и только затем подавать документы на возмещение.

В письме Слуцкий указал, что компенсационные выплаты часто поступают с задержкой до двух месяцев, что создает дополнительные трудности для одиноких и маломобильных пенсионеров. Он отметил, что такие бюрократические процедуры не соответствуют современным стандартам цифровизации и прозрачности в сфере ЖКХ.