    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 17:44 • Новости дня

    Оверчук призвал россиян на Ближнем Востоке регистрироваться в консульствах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Алексей Оверчук рекомендовал гражданам России, находящимся в странах Ближнего Востока, пройти регистрацию в консульских учреждениях.

    Он объяснил, что сложившаяся ситуация с закрытием международных аэропортов и воздушного пространства затрудняет возможность вывоза россиян из региона, передает ТАСС.

    «Мы призываем всех российских граждан регистрироваться в консульских учреждениях, в генеральных консульствах Российской Федерации, которые находятся на территории этих стран. Это сейчас очень важно. Поэтому это необходимо сделать», – подчеркнул Оверчук.

    Ранее Оверчук сообщил, что для выезда из Ирана в Азербайджан зарегистрировались более 500 россиян.

    2 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    Кувейт сообщил о крушении нескольких военных самолетов США
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кувейте утром произошло крушение нескольких американских военных самолетов, экипажи были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии, сообщило кувейтское Минобороны.

    Несколько американских военных самолетов потерпели крушение на территории Кувейта, все летчики остались живы, передает ТАСС.

    Информация об инциденте была подтверждена официальным представителем Минобороны Кувейта.

    Известно, что все летчики были оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. По данным ведомства, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

    Ранее военные подразделения Ирана сбили истребитель ВВС США в воздушном пространстве Кувейта.

    Силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    2 марта 2026, 12:07 • Новости дня
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    @ Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи приведут к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР, сообщает The New York Times.

    Масштабные авиаудары по Ирану приведут к его значительному ослаблению. Даже несмотря на возможную смену руководства и попытки режима выстоять, Иран уже не сможет оказывать прежнее влияние на соседей и регион в целом. Эксперты отмечают, что разрушения и гибель ключевых военных лидеров нанесут серьезный удар как по внутренней стабильности, так и по позиции Ирана во внешней политике, пишет The New York Times.

    По мнению Санам Вакил из Chatham House, «Исламская Республика в нынешнем виде не переживет этого». Она добавила: «Ближний Восток уже не будет прежним. На протяжении 47 лет регион жил с враждебным и дестабилизирующим режимом, который сначала пытались изолировать, а затем контролировать».

    Издание отмечает, что даже если режим не падет, что по-прежнему является заявленной целью президента Трампа, эта масштабная атака, вероятно, будет иметь стратегические последствия на Ближнем Востоке, сравнимые с распадом Советского Союза.

    Специалисты прогнозируют, что Иран может попытаться повысить цену войны для США и Израиля, расширяя конфликты через свои прокси-группы, чтобы добиться прекращения боевых действий.

    В случае эскалации противостояния с участием «Хезболлы», шиитских милиций и хуситов конфликт может перерасти в региональную войну, что скажется на ценах на нефть и инфляции, а возможная блокировка Ормузского пролива окажет глобальное влияние. В долгосрочной перспективе ослабленный Иран может утратить роль ключевого игрока, а Израиль укрепит свои позиции в регионе.

    Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

    В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой гибель атака на Иран и гибель Хаменеи.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели

    Американист Дудаков: Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели из-за американского законодательства

    Эксперт объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    @ Vahid Salemi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются ограничениями американского законодательства, а также истощением запасов противоракет у Пентагона. Также президент США пытается достичь своих целей с помощью раскола в иранских элитах, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Планы главы Белого дома Дональда Трампа закончить кампанию против Ирана в течение четырех недель объясняются в первую очередь американским законодательством. Согласно «Резолюции о военных полномочиях», президент имеет право вести боевые действия без одобрения Конгресса около двух месяцев», – напомнил американист Малек Дудаков.

    «Впрочем, думаю, кампания не продлится и этот срок. США уже сейчас начинают испытывать ощутимый дефицит боеприпасов для систем ПРО. Они использовали более 150 ракет для систем THAAD в ходе прошлогодней кампании против Ирана, а всего их производится около 30 штук ежегодно», – отметил он.

    «Истощаются и запасы ракет SM-3 морского базирования, которые тоже используются для защиты объектов от атак Ирана. Если нынешняя кампания продлится даже шесть недель, то будет уничтожено огромное количество американских военных объектов, кораблей, которые находятся в регионе. Большие потери среди военных обрушат рейтинги Трампа. И в Белом доме это прекрасно понимают», – заметил спикер.

    «Таким образом, нынешние заявления Трампа, касающиеся Ирана – это элемент давления на оппонентов и попытка заставить их сесть за стол переговоров. Вашингтон убил часть иранского военно-политического руководства и теперь пытается говорить с Тегераном с позиции силы», – продолжил аналитик.

    «Сюда же относятся и слова Трампа о том, что Тегеран должен был пытаться договориться с Вашингтоном «на прошлой неделе». Это выраженная в трамповском стиле готовность к переговорам с предупреждением о том, что условия потенциального соглашения для Ирана неотвратимо ухудшаются», – пояснил политолог.

    «Призыв же Трампа к иранским военным «сдаваться или умереть» означает попытку сыграть на расколе иранских элит. Возможно, Белый дом также намекает, что в Иране есть ряд приемлемых для Вашингтона кандидатов на пост Хаменеи. Но, опять же, я бы не стал воспринимать эти заявления буквально. Это больше напоминает элемент политической риторики со стороны президента США», – резюмировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Daily Mail, что война с Ираном продлится не более месяца. «Несмотря на всю нашу мощь, это займет четыре недели или меньше», – сказал он. По словам главы Белого дома, операция «идет по плану».

    Трамп добавил, что по-прежнему открыт для дальнейших переговоров с Ираном, но не смог сказать, состоятся ли они «в ближайшее время». «Они хотят диалога, но я ответил: «вам следовало говорить на прошлой неделе, а не на этой», – сказал Трамп.

    Кроме того, на своей странице в соцсети Truth Social он обратился к иранским военным с призывом «сложить оружие и получить полную неприкосновенность». В противном случае глава Белого дома пообещал им «неминуемую гибель».

    Напомним, новый этап американо-израильской операции против Ирана начался с «превентивного», как его назвали в Вашингтоне и Тель-Авиве, обезглавливающего удара. 28 февраля Израиль и США нанесли комбинированный ракетно-бомбовый удар по Тегерану и другим городам. Иранские силы нанесли ответные удары по Израилю, а также американским базам в других ближневосточных странах.

    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    2 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    @ Mubarak Hussain/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

    Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

    По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.

    Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    Крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после удара беспилотника
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в саудовском порту Рас-Таннура временно остановили производство после удара беспилотника.

    Атака на объект нефтяной компании произошла в субботу, передает Reuters со ссылкой на информированный источник. Предприятие расположено в восточной части королевства.

    «Удар беспилотником нанесен по НПЗ Aramco в Рас-Таннуре, работа приостановлена в качестве меры предосторожности, ситуация под контролем», – говорится в сообщении агентства.

    Решение об остановке деятельности принято руководством комплекса, чтобы полностью исключить возможные риски для персонала и оборудования, передает РИА «Новости».

    Как отмечает ТАСС со ссылкой на Semafor, пожар возник на объекте саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре в результате предполагаемой атаки беспилотника.

    В настоящий момент профильные службы оценивают последствия инцидента на месте событий, однако подробности о масштабе ущерба пока не приводятся.

    НПЗ в Рас-Таннуре является крупнейшим в мире комплексом по переработке и экспорту нефти, его остановка способна нанести серьезный ущерб мировому рынку энергоресурсов.

    Ранее сообщалось, что нефтяной рынок ожидает скачка цен из-за перекрытия Ормузского пролива.

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть

    Эксперт Юшков: В конфликте США и Израиля против Ирана энергетическим победителем окажется Россия

    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции, это вызовет глобальный энергетический шок и энергокризис. В этом случае цены на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Так он прокомментировал реакцию рынка на конфликт на Ближнем Востоке.

    «Операция США и Израиля против Ирана и ответные удары Исламской республики спровоцировали рост котировок на нефтегазовом рынке. Пока мы видим типичную биржевую логику: цены сначала взлетели, потом началась корректировка – некоторые игроки зафиксировали свою прибыль», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Впрочем, собеседник допускает сценарий, при котором цены на нефть могут расти до 100 долларов за баррель и выше. Все будет зависеть от того, какая ситуация сложится в итоге в Ормузском проливе, указал он. Аналитик напомнил, что в минувшие выходные поступали противоречивые сообщения: Иран объявил о возобновлении работы коридора, однако затем появились кадры танкеров, попавших под удар.

    «Происходящее всех пугает. Так, например, страховщики аннулируют полисы для судов в Персидском заливе, а корабли стараются избегать прохода через пролив, – уточнил Юшков. – На этом фоне рынок пытается уловить сигналы, восстановится ли судоходство. Начнут ли Штаты и Израиль наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана или отлавливать танкеры с иранской нефтью, как американцы делают с Венесуэлой?».

    Как заметил эксперт, еврейскому государству было бы выгодно лишить Тегеран доходов для дальнейшего восстановления, а Штатам – оставить Китай без иранской нефти. Он напомнил, что Исламская республика продавала Поднебесной около двух млн баррелей в сутки. Если Тель-Авив и Вашингтон перейдут к мерам против иранских энергоресурсов, то в выигрыше может оказаться Россия.

    «Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта», – рассуждает экономист. Он прогнозирует, что ситуация на Ближнем Востоке скажется и на котировках на газ, которые в Европе уже превышают 800 долларов за тысячу кубометров.

    При этом если Ормузский пролив будет полностью перекрыт на время американо-израильской операции – как говорит Дональд Трамп, на 4 недели – то это вызовет глобальный энергетический шок, энергокризис. «В этом случае мы можем увидеть нефть и по 150 долларов за баррель», – считает специалист.

    «Но если такие цены будут держаться долго, то просто начнется снижение объемов потребления: страны перейдут к отбору из стратегических резервов. Для России это тоже хорошо, потому что, по разным данным, наша нефть хранится в танкерах около азиатских рынков, в частности Китая, Индии», – заключил Юшков.

    Напомним, мировые цены на нефть подскочили на девять-десять процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. К 8.19 по мск майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 4,77 доллара (6,55%), до 77,64 долларов за баррель, передает «Интерфакс». Как отмечает агентство, в прошлую пятницу Brent подорожала на 1,73 доллара (2,45%), до 72,48 долларов за баррель.

    Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 4,24 доллара (6,33%), до 71,26 долларов за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,81 доллар (2,78%), до 67,02 долларов за баррель.

    Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах выросла на 24,69% и на пике достигла 39,85 евро за 1 МВт·ч, или около 491 доллара за одну тыс. куб. м по текущим курсам валют на рынке форекс, передает РБК со ссылкой на данные биржи ICE Futures на 10.00 мск.

    Как отмечают опрошенные Axios эксперты, основной причиной скачка цен стали опасения по поводу перебоев в поставках, связанных с военным конфликтом и возможным сужением судоходства через Ормузский пролив. Артерия обеспечивает примерно четверть мировых морских перевозок нефти, а страховки для танкеров уже резко подорожали. Сообщается также о нападениях на танкеры вблизи пролива.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран начал волну авиаударов, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. Более того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    2 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог Ципис: У конфликта на Ближнем Востоке есть три пути развития

    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Первый вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке предполагает свержение политического и военного руководства Ирана и приход к власти, например, Резы Пехлеви. Второй – разрушение Исламской республики и воцарение там хаоса. При третьем сценарии режим устоит, и в этом случае США придется сворачивать операцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «С каждым днем прямых ударов по Израилю становится все больше. Пока обстановка терпимая, паники в стране нет. Объясняется это тем, что израильтяне привыкли: абсолютно та же ситуация была во время 12-дневной войны с Ираном», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Впрочем, несколько отличий нынешних событий от прошлогодних все же есть. Одно из них состоит в том, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Тегерана. В этой связи еврейское государство вынуждено открыть второй фронт в Ливане.

    Политолог напомнил, что Бейрут и Тель-Авив ранее достигли договоренностей о прекращении огня, в результате этого «Хезболла» должна была отказаться от своего вооружения и передать его ливанской армии, выполняющей роль контролера. «Судя по всему, власти Ливана мало что сделали на этом направлении», – указал Ципис.

    «Теперь Израиль в ответ на атаку наносит удары по складам группировки и ставит своей целью обезглавить «Хезболлу», – добавил он. Собеседник допускает несколько сценариев окончания конфликта на Ближнем Востоке. «Первый – режим в Иране получится свергнуть. К власти тогда приведут, возможно, сына бывшего иранского шаха Резу Пехлеви, который сейчас находится в США», – рассуждает эксперт.

    «Второй вариант развития событий предполагает разрушение Исламской республики, как это было с Ираком, Сирией и Ливией, и превращение ее в падшее государство: там воцарится хаос», – продолжил спикер. Наконец, при третьем сценарии режим устоит. В этом случае США будут вынуждены думать, как свернуть операцию без репутационных потерь, добавил Ципис.

    «Дело в том, что у Штатов ресурсы весьма ограничены. Они пока ведут войну с моря. В нынешних условиях довольно быстро иссякают запасы топлива, вооружения, пропитания. Если Иран выдержит месяц, то американцам придется либо высаживать десант на территорию Ирана, либо сворачивать военно-морскую операцию, эвакуировать группировку из региона и возобновлять переговоры с Тегераном», – заключил политолог.

    Ранее начальник генштаба армии Израиля Эяль Замир объявил о наступательной операции против ливанского движения «Хезболла». «Мы не только в обороне, мы сейчас хотим перейти в наступление. Нужно готовиться ко многим суткам боев», – сказал он. Тель-Авив не исключает наземного вторжения, сообщил AlHadath израильский источник в службах безопасности.

    В ночь на 2 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о ракетной атаке со стороны Ливана, совершенной «Хезболлой». В движении отметили, что целью был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению, эти меры стали местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за «неоднократные акты агрессии Израиля».

    Армия обороны еврейского государства в ответ нанесла серию ударов по целям в Бейруте. «Подразделения ЦАХАЛ готовились к такому сценарию в рамках стандартной боевой подготовки к операции «Рычащий лев». Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену», – заявил Замир.

    Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что в результате израильского удара по Ливану погиб глава политического крыла «Хезболлы» «Верность сопротивлению» в парламенте Мохаммед Раад. Жертвами действий израильской армии стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве.

    «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и (генеральный секретарь ливанской шиитской организации) Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения», – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    В понедельник утром Исламская республика нанесла удар по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB. КСИР также поразили месторасположение командующего ВВС Израиля.

    2 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз

    Politico: В странах ЕС произошли разногласия на фоне кризиса вокруг Ирана

    Politico: Гибель Хаменеи и удары по Ирану раскололи Евросоюз
    @ Wolfgang Maria Weber/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне эскалации конфликта с Ираном Еврокомиссия соберет чрезвычайное совещание, а страны ЕС продолжают расходиться в оценках ситуации, сообщает Politico.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен созовет в понедельник экстренное совещание Европейской комиссии по вопросам безопасности в связи с ростом напряженности вокруг Ирана, передает Politico.

    Решение принято после того, как министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли выработать единую позицию по совместному заявлению относительно событий на Ближнем Востоке.

    В последние дни страны ЕС проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков. Особое внимание уделяют Кипру, который оказался под угрозой из-за близости к региону конфликта и сейчас председательствует в Совете ЕС. Кипр инициировал встречу по кризисному реагированию и призвал к координации действий в вопросах безопасности, торговли и энергетики.

    Лидеры Франции, Германии и Британии выступили с более жестким заявлением по сравнению с позицией Евросоюза, заявив о готовности принять меры для защиты интересов своих стран и союзников, в том числе по уничтожению иранских ракетных и беспилотных возможностей. В то же время глава МИД Латвии отметила приоритеты ЕС: защиту граждан, деэскалацию ситуации и поддержку фундаментальных свобод для народа Ирана при сохранении давления на Россию.

    Разногласия между странами ЕС проявились и в обсуждении формулировок по международному праву и поддержке Украины. Венгрия отказалась подписать итоговое заявление, используя обсуждение для выдвижения претензий по вопросу нефтепровода и финансовой поддержки Киева.

    Обострение произошло после двухдневных американско-израильских бомбардировок Ирана, в результате которых был убит аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. В ответ Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по гражданской инфраструктуре, что привело к гибели трех американских военных и пожарам в Дубае и Манаме.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о появлении новой надежды для иранского народа после смерти Али Хаменеи.

    Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали к возобновлению переговоров по ядерной программе Тегерана.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас охарактеризовала военные разработки исламской республики как угрозу мировой безопасности.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    2 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные задействовали новейшие гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение для поражения объектов противника на Ближнем Востоке.

    Исламская республика при ударах по Израилю и американским базам использовала гиперзвуковые ракеты Fattah-2, а также баллистические Qadr и Emad, передает ТАСС.

    Гостелерадиокомпания страны продемонстрировала кадры боевого применения этих систем.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную военную операцию, объяснив ее якобы исходящими от Тегерана угрозами. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства.

    Корпус стражей исламской революции объявил о старте ответной операции. Ракетным ударам подверглись цели в Израиле и объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели и ранении около 200 американских военных.

    2 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    QatarEnergy прекратила производство СПГ после атаки беспилотников
    QatarEnergy прекратила производство СПГ после атаки беспилотников
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах.

    Причиной стали атаки беспилотных летательных аппаратов по производственным площадкам в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид, передает РИА «Новости».

    «В связи с военными атаками на производственные объекты QatarEnergy в промышленном городе Рас-Лаффан и промышленном городе Месаид в государстве Катар, компания прекратила производство сжиженного природного газа (СПГ) и сопутствующих продуктов», – заявили в компании.

    Напомним, два беспилотных летательных аппарата, выпущенных с иранской территории, атаковали промышленные и энергетические объекты в Катаре.

    МИД Катара сообщил о попытках Ирана ударить по Дохе.

    2 марта 2026, 10:13 • Новости дня
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    Новый вариант крылатой ракеты Tomahawk использовали при ударе по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что свидетельствует о появлении новой модификации, пишут СМИ.

    ВМС США впервые опубликовали фотографии операции «Эпическая ярость», на которых зафиксирован запуск крылатых ракет Tomahawk с эсминцев класса «Арли Берк», сообщает The War Zone.

    Особое внимание вызвало изображение Tomahawk с необычным глянцевым черным покрытием – ранее такие варианты не демонстрировались. Стандартно ракеты окрашиваются в серый цвет, однако новая раскраска, вероятно, повышает малозаметность изделия.

    Черное покрытие напоминает схожее решение на противокорабельных ракетах AGM-158C LRASM, где оно способствует снижению радиолокационной и инфракрасной заметности. По мнению издания, подобная технология теперь применяется и на последних партиях Tomahawk для повышения их живучести при ударах по морским и наземным целям, особенно при полете на малой высоте над водой. Также отмечается, что в носовой части ракеты сохранен V-образный серый люк воздухозаборника.

    Издание связывает новую окраску с модернизированной версией Maritime Strike Tomahawk (MST) – вариант Block Va, оснащенный многофункциональной системой наведения с инфракрасным искателем и двусторонней системой передачи данных. ВМС США не раскрывали, когда первые экземпляры MST поступили на вооружение, однако публикация фотографий может свидетельствовать о первом боевом применении именно этой модификации.

    Помимо новой окраски, на опубликованных видео замечены Tomahawk с крыльями обратной стреловидности, что также может указывать на дополнительные меры по уменьшению радиолокационной заметности. В материале также предполагается вероятность использования израильских крылатых ракет, однако вероятность этого оценивается как низкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство присвоило военной операции против Ирана наименование «Эпическая ярость».

    В субботу Министерство обороны Израиля нанесло удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.


    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля

    Эксперт Рожин: Уроки прошлогоднего конфликта с США помогают Ирану выстоять сейчас

    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт. Так Тегеран сможет сделать экономические потери монархий Персидского залива недопустимыми. Ущерб заставит страны обратиться к Вашингтону с просьбой перейти к деэскалации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил об убийстве 48 иранских лидеров.

    «Ирану удается проявлять стойкость при противостоянии с Израилем и США благодаря учтенным урокам прошлогодней кампании. В некотором роде Тегерану удается сводить конфликт в ничью за счет накопленных ракет, а не флота или авиации», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «За последние полгода иранское руководство отдало в ВПК приоритет наращиванию производства ракет и БПЛА. Тегеран не сомневался, что в ближайшее время конфликт повторится и не питал иллюзий относительно своих вооруженных сил в сравнении с американо-израильской коалицией», – заметил собеседник.

    «Кроме того, Иран создал определенную систему управления вооруженными силами. Это позволило обеспечить функционирование обороны даже при частичном выпадения командного состава. И как мы видим, это работает: иранские силы сохраняют боеспособность. Они проводят скоординированные атаки по множеству объектов ближневосточного региона, прорывая узлы ПВО противника», – указал он.

    «Также ряд экспертов высказывают предположения, что Тегеран получает разведывательную информацию с китайских спутников. Возможно, в течение последнего полугода в страну шли также поставки техники из ряда других стран. В итоге, сейчас Иран готов к противостоянию лучше, чем в июне 2025 года», – полагает аналитик.

    «Что касается флота, то здесь главная задача Ирана состоит в блокаде Ормузского пролива, с чем он, предварительно, справляется. Очевидно, иранское командование даже не попытается вступать в прямые бои с американским судами ввиду отсутствия шансов на успех», – продолжил эксперт.

    «Думаю, конфликт развивается примерно в соответствии с ожиданиями Тегерана. И сейчас он занимается системным повышением издержек для всех участников войны – даже ценой собственных потерь. Иран заставляет США и Израиль платить высокую цены за атаки. Но больше всего на себе это ощущают монархии Персидского залива», – подчеркнул спикер.

    «Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации», – пояснил он.

    «Кроме того, у самих США начинают истощаться запасы снарядов ПРО. Таким образом, главной переменной в прогнозировании нынешнего конфликта является количество ракет и дронов у Ирана. Единственная тактика, при которой Тегеран будет иметь шанс выйти живым из нынешней войны – это ее затягивание и повышение ставок для всех участников», – резюмировал Рожин.

    Ранее Иран сообщил об ударах сотнями ракет и беспилотников по американским базам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Центральное командование вооруженных сил США доложило о гибели трех военнослужащих. Еще пятеро получили серьезные ранения. Кроме того, иранские вооруженные силы сбили американский истребитель F-15 над ирано-кувейтской границей, передает агентство Tasnim.

    Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение самолета. Последний подобный инцидент фиксировался в 1995 году во время конфликта в Косово, когда югославские войска сбили американский истребитель-невидимку F-117. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сам решит, «как и когда закончится эта война».

    «У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки», – заявил он, имея в виду американские военные вторжения в Ирак и Афганистан в начале 2000-х годов. «Бомбардировки в нашей столице никак не влияют на нашу способность вести войну», – добавил дипломат.

    В то же время Центральное командование США заявило, что Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент.

    В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в ходе атак по Ирану были убиты 48 лидеров страны. Также, по его словам, американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей и «преследуют остальные», передает Reuters.

    Всего за двое суток операции американские самолеты и корабли нанесли удары по более чем тысячи иранских целей. Сообщалось о сбросах 900- килограммовых бомб с самолетов-невидимок B-2 на укрепленные подземные ракетные базы Ирана. Американист Малек Дудаков объяснял газете ВЗГЛЯД, с чем связаны планы Трампа закончить иранскую кампанию именно за четыре недели.

    2 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Российские туристы массово застряли на Бали из-за закрытия аэропорта Дубая

    Закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали

    Tекст: Мария Иванова

    Российские отдыхающие на Бали не могут вовремя вылететь домой: из-за временного закрытия аэропорта Дубая сорваны стыковочные рейсы.

    Отмены и переносы рейсов затронули пассажиров, планировавших возвращение в Москву и Петербург транзитом через Эмираты, передает РИА «Новости».

    Путешественники жалуются на отсутствие конкретики от авиакомпаний и вынужденное продление проживания в отелях.

    «Наш рейс Денпасар – Дубай сначала перенесли на несколько часов, потом вовсе отменили. В авиакомпании сказали ждать дальнейшей информации, но конкретных сроков никто не называет», – рассказала россиянка Анастасия, находящаяся в районе Кута.

    Другие отдыхающие сообщили, что часть пассажиров уже несколько суток пытается переоформить билеты, однако альтернативных маршрутов практически нет. Людям приходится за свой счет продлевать аренду жилья, стоимость которого выросла из-за ажиотажного спроса.

    Транспортный коллапс произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по объектам в Иране. В Москве заявили, что ответственность за последствия этого рукотворного кризиса полностью лежит на западных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсульство России в Дубае рекомендовало соотечественникам воздержаться от необязательных поездок. Авиакомпания UTair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве.

    Российские спортсмены застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Британия решила вывести второстепенный персонал с базы на Кипре после удара Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    База ВВС Британии на Кипре эвакуирует второстепенный персонал после атаки беспилотника, которая произошла вскоре после разрешения США использовать британские базы для ударов по Ирану, пишет The Guardian.

    После удара беспилотника по британской базе ВВС Акротири на Кипре, власти страны и Минобороны Британии приняли решение о временной эвакуации второстепенного персонала с базы, сообщает The Guardian. В результате атаки был нанесён незначительный материальный ущерб, пострадавших нет.

    Жителям близлежащих районов было рекомендовано оставаться в укрытиях до особого распоряжения. Представитель Минобороны подчеркнул, что уровень защиты сил в регионе повышен до максимального, а база оперативно отреагировала для обеспечения безопасности.

    Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил, что по базе ударил беспилотник Shahed и подчеркнул: «Наша страна никоим образом не участвует и не намерена участвовать в каких-либо военных операциях». По заявлениям администрации, эвакуация затрагивает только персонал британской базы, остальные объекты на острове продолжают работу в обычном режиме.

    Инцидент произошёл спустя несколько часов после того, как Британия разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам. Прямого участия британских военных в ударах нет – базы используются для «ограниченных и оборонительных целей».

    В свете обострения ситуации на Ближнем Востоке, британское правительство недавно усилило свою военную инфраструктуру на Кипре. По оценкам премьера, риску подвергаются порядка 200 тыс. британских граждан, включая военнослужащих, находящихся в регионе Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе на Кипре. Два истребителя Typhoon вылетели с британской базы Акротири. На авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв.

