Операторы «Ланцета» уничтожили самоходку Caesar ВСУ в Запорожье
Операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Операторы барражирующего боеприпаса «Ланцет» из группировки войск «Восток» уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar французского производства в Запорожской области, передает ТАСС. Информацию об этом распространило Министерство обороны России.
В военном ведомстве отметили: «Операторы разведывательных аппаратов войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства в одном из населенных пунктов Запорожской области. Боевая машина двигалась в сопровождении группы наземного прикрытия с мобильными комплексами радиоэлектронной борьбы».
Сообщается, что удар был нанесен по технике, когда она направлялась к огневой позиции. После попадания дрона машина сразу загорелась, а расчет артиллерии ВСУ был уничтожен вместе с установкой. Сопровождающая группа ВСУ не успела вмешаться и предотвратить атаку со стороны российских операторов дронов.
