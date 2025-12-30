Китай успешно вывел на орбиту спутник для картографирования Земли

Китай осуществил запуск спутника «Тяньхуэй-7» для картографии и научных исследований

Tекст: Мария Иванова

Китай успешно провел запуск картографического спутника «Тяньхуэй-7», который предназначен для съемки местности, изучения земельных ресурсов и проведения научных исследований, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Старт ракеты-носителя «Чжанчжэн-4-Би» (Long March-4B) произошёл на севере страны с космодрома Цзюцюань. Разработка ракеты велась в Шанхайской академии космических технологий, отметили в агентстве.

Запуск прошёл в экстремальных погодных условиях – на космодроме стояли морозы, наблюдалось обильное выпадение снега и частые смены температуры. Инженеры специально подготовили защитный экран для ракеты, чтобы обеспечить её работоспособность.

Этот пуск стал 622-м в истории ракет-носителей семейства «Чжанчжэн», что подтверждает устойчивость и надёжность китайской космической программы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Китай осуществил успешный запуск беспилотного корабля к своей орбитальной станции. Китай ранее запустил три спутника для изучения космоса.