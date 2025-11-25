Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.0 комментариев
Китай успешно запустил беспилотный корабль к орбитальной станции
Китай запустил к национальной орбитальной станции беспилотный «Шэньчжоу-22»
Китайский беспилотный корабль «Шэньчжоу-22» успешно выведен на орбиту, он отправлен к национальной станции с грузом жизненно важных запасов для экипажа.
Китай успешно осуществил запуск беспилотного космического корабля «Шэньчжоу-22» к национальной орбитальной станции, сообщает ТАСС.
По словам командующего стартовым комплексом космодрома Цзюцюань Сунь Цзюйшунь, «Шэньчжоу-22» вышел точно на заданную орбиту, солнечный парус раскрылся, а корабль функционирует в штатном режиме: «Объявляю запуск успешным», – подчеркнул он.
Старт аппарата состоялся во вторник в 12.11 по пекинскому времени (7.11 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Для выведения корабля была использована ракета-носитель CZ-2F/G («Чанчжэн-2-эф/джи»), представляющая собой двухступенчатую жидкотопливную конструкцию высотой около 58 метров. Ожидается, что стыковка со станцией произойдет в ближайшие часы.
В отличие от предыдущих миссий серии «Шэньчжоу», нынешний запуск прошёл без экипажа на борту. Как уточняет управление программы пилотируемых космических полётов КНР, «Шэньчжоу-22» доставит на станцию продукты питания, медикаменты, бытовые принадлежности и смену одежды для работающих на орбите тайконавтов.
Ранее, 31 октября, к станции отправились три человека на корабле «Шэньчжоу-21». В результате технической задержки ротация экипажа завершилась на девять дней позже – к 14 ноября. Предыдущая команда не смогла использовать собственный челнок из-за повреждений, вызванных космическим мусором, и вернулась на аппарате «Шэньчжоу-21», поэтому «Шэньчжоу-22» станет транспортом для возвращения нынешнего экипажа на Землю через полгода.
Китайская орбитальная станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек и может кратковременно принимать до шести человек при ротации экипажей. Масса комплекса составляет 66 тонн, объем отсеков – 110 куб. м. С 2022 года станция работает в штатном режиме и уже принимает участие в международных проектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил три спутника для исследований космоса.
Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю 14 ноября.