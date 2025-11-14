Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» вернулся на Землю

Tекст: Вера Басилая

Спускаемая капсула с тремя членами экипажа китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20» успешно вернулась на Землю, передает ТАСС.

Приземление прошло на площадке Дунфэн, расположенной в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

Экипаж в составе Чэнь Дуна, Чэнь Чжунжуя и Ван Цзе был вынужден возвращаться на «Шэньчжоу-21» из-за повреждения исходного корабля космическим мусором – «Шэньчжоу-20» остался на орбите. Запуск миссии «Шэньчжоу-20» состоялся 24 апреля, работа на орбите длилась около шести месяцев.

Для смены экипажа 31 октября к китайской орбитальной станции был отправлен корабль «Шэньчжоу-21», который доставил новых трех тайконавтов. В течение нескольких дней оба экипажа вместе работали на станции, готовя переход смены.

Станция расположена на высоте около 400 километров от поверхности Земли. Ее масса составляет 66 тонн, объем – 110 кубометров, а конфигурация напоминает букву Т, но предусмотрено дальнейшее расширение. С 2022 года объект функционирует в штатном режиме и привлекает к участию международные научные проекты.

Ранее китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами отстыковался от орбитальной станции «Тяньгун» после полугодовой миссии.

Возвращение экипажа миссии «Шэньчжоу-20» было отложено на несколько дней из-за столкновения корабля с космическим мусором.