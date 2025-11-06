Китайские космонавты заблокированы на орбите после столкновения с мусором

  • Новость часаНа востоке Купянска российские войска зачистили комбикормовый завод
    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    6 ноября 2025, 21:05 • Новости дня

    @ Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж китайского корабля не смог вернуться на Землю из-за повреждений, полученных в результате столкновения с неопознанными объектами в космосе.

    Инцидент произошел всего за несколько часов до запланированного возвращения астронавтов, пишет Global Look Press.

    В официальном заявлении Китайское управление пилотируемых космических исследований сообщило, что Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе оказались заблокированы на орбите после того, как их корабль столкнулся с космическим мусором. «В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков», – заявили в агентстве, отметив, что подробности происшествия и возможные сроки возвращения экипажа пока неизвестны.

    Перед предполагаемым возвращением тайконавты передали ключи от китайской космической станции «Тяньгун» новому экипажу, прибывшему на смену миссией «Шэньчжоу-21». Этот корабль, стартовавший на прошлой неделе, доставил на станцию трех тайконавтов и четырех мышей.

    Как отмечается, накануне оба экипажа провели совместное необычное мероприятие – впервые приготовили барбекю в условиях невесомости, пожарив куриные крылышки и стейк для командира «Шэньчжоу-20».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские тайконавты миссии «Шэньчжоу-20» успешно испытывали новые усовершенствованные скафандры на станции «Тяньгун». Ракета Kinetica-1 вывела на орбиту два китайских и один пакистанский спутник в рамках космической программы КНР. В Китае запустили спутник Gaofen-14-02 для создания цифровых топографических карт и выполнения оборонных задач.

    4 ноября 2025, 18:08 • Новости дня
    @ Li Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Большое число таможенных регуляций долгое время тормозило развитие российско-китайской торговли. Поэтапное устранение излишних барьеров будет способствовать легализации «серого» импорта и росту товарооборота, заявил газете ВЗГЛЯД экономист и политолог Иван Лизан. Ранее в КНР состоялась встреча главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Встреча российского премьера Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждает высокий уровень диалога Москвы и Пекина. Работа над совершенствованием контактов ведется безостановочно и представители двух государств регулярно подписывают различные соглашения, которые уточняют и дополняют уже оформленные рамки взаимодействия», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

    «Интересно, что подписанные соглашения во многом концентрировались на развитии сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком. В частности, сельскохозяйственные договоренности, на мой взгляд, открывают новые возможности в сфере экспорта сои в Китай. Но не исключаю, что положительная динамика будет ощущаться и в других направлениях взаимодействия», – говорит он.

    «Примечательно, что договоренности, достигнутые в ходе визита Мишустина в КНР, также значительным образом скажутся и на изменении таможенного режима между нашими странами. Сейчас наша двусторонняя торговля, к сожалению, скована взаимными запретами и сложной процедурой оформления документов», – напоминает он.

    «Сформировалась абсурдная ситуация: нашим предпринимателям зачастую проще и дешевле вести торговлю через Киргизию или Казахстан. Это затормаживает процесс транспортировки товаров, приводит к их удорожанию и увеличивает риск формирования «серых схем». Но теперь Москва и Пекин договорились об упрощении таможенных норм и создания условий для оформления товаров по принципу «одного окна», – говорит собеседник.

    «Если все будет сделано грамотно, товарооборот в разы увеличится, поскольку многие сделки, проходившие в «серую», выйдут из тени. Интересно, что стороны пытаются автоматизировать перевозку. Пока, на мой взгляд, внедрение беспилотных систем транспортировки будет наиболее логично смотреться в рамках моста Благовещенск – Хэйхэ», – продолжает эксперт.

    «На нем можно выделить две полосы для движения «туда» и «обратно» и наладить циркуляцию грузовиков в обе стороны. Насколько это увеличит товарооборот – большой вопрос. Но как эксперимент – интересно. Может быть, это даст толчок развитию малых предпринимателей, поскольку такая перевозка будет относительно дешевой», – добавил он.

    «В этой связи интересно отметить готовность Китая и России участвовать в совместных разработках искусственного интеллекта. Сложно представить, как это сотрудничество будет выглядеть. В конечном счете наши страны в некотором роде соперники по данному направлению в той же Центральной Азии», – уточняет собеседник.

    «Поэтому, на мой взгляд, это выльется в несколько совместных проектов, которые не будут подразумевать значимого обмена технологиями, а также в программы по обмену кадров. Такой формат сыграет на руку как Москве, так и Пекину. При этом он не особо повредит интересам обоих государств», – рассуждает эксперт.

    «Что касается трансграничных розничных платежей – сам факт обсуждения партнерства в данной сфере значим. Ограничения в расчетах, вызванные западными санкциями, тормозят рост нашего товарооборота. Посмотрим, как именно будет развиваться данное направление взаимодействия. Пока понятно одно – если не будет успеха на этом векторе, то значимых достижений по другим сферам ждать также не стоит», – заключил Лизан.

    Ранее завершились переговоры главы правительства РФ Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер отметил, что две страны связаны прочными культурно-гуманитарными отношениями, которые опираются на взаимные симпатии народов друг к другу.

    В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что диалог Пекина и Москвы устойчиво продвигается, пытаясь достигнуть все более высокоуровневого и высококачественного развития. Их беседа стала итогом визита Мишустина в КНР в рамках участия в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая в Ханчжоу.

    По окончании мероприятия страны подписали целый ряд документов, в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта. Кроме того, государства договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, а также учредить экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

    5 ноября 2025, 00:58 • Новости дня
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В начале ноября Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, что сделает ее диск визуально крупнее и ярче обычного, поэтому рассмотреть ее можно будет без специального оборудования при условии безоблачной погоды, сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

    Полная Луна 2025 года, которую можно будет наблюдать 5 ноября, станет самой крупной и яркой за год, передает ТАСС.

    По словам астронома Людмилы Кошман, диск спутника визуально увеличится примерно на 14% по сравнению с полнолунием в его самой дальней точке орбиты. Разница заметна только в сравнении профессиональных снимков, обычному наблюдателю масштаб покажется чуть большим при условии ясной погоды.

    Кошман сообщила, что Луна будет приблизительно на 10% ярче за счет того, что расстояние между ней и Землей во время суперлуния сократится до минимальных в году 356 961 км. Это немного, но при безоблачной погоде будет заметно.

    Каждый месяц Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты, перигей, однако не всегда это совпадает с полнолунием. В 2025 году 5 ноября именно эта комбинация сделает Луну особенно крупной – следующее подобное явление ожидается только через месяц, однако диск будет чуть меньше.

    Полнолуние 5 ноября произойдет в 16.20 мск, а в перигее Луна окажется 6 ноября в 01.30 мск, разница между двумя событиями составит 9 часов 10 минут. В декабре это время увеличится, а спутник окажется чуть дальше от Земли. Поэтому полная Луна 5 ноября станет самой крупной в 2025 году, объяснила астроном.

    По данным Росгидромета, вечером среды и в ночь на четверг в Москве ожидается переменная облачность, а в Петербурге – пасмурная погода с дождем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, астероид, сближающийся с Землей, оставался незамеченным в течение десятилетий, пока телескоп на Гавайях не обнаружил его в начале 2025 года – астрономы считают его новой квазилуной. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подтвердило, что у Земли теперь две луны и продлится это как минимум до 2083 года.

    6 ноября 2025, 13:18 • Видео
    Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

    «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    4 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Россия и Китай объявили о развитии туристического направления и Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, торговле, научным исследованиям и совместным усилиям в развитии Арктики, что зафиксировано в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    В документе подчеркивается, что Москва и Пекин намерены укреплять сотрудничество в торговле услугами, особенно в области туризма и транспортных перевозок. В частности, стороны намерены продолжить оптимизировать услуги для граждан обеих стран для обеспечения трансграничных платежей, передает ТАСС.

    Двустороннее сотрудничество будет развиваться и в сфере страхования и перестрахования с целью стимулирования торговли и туризма между странами.

    Важным пунктом соглашений стало решение о развитии сотрудничества по вопросам Арктики, включая меры по повышению безопасности судоходства, созданию новых полярных судов и технологий, подготовке кадров и увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

    Москва и Пекин договорились совершенствовать структуру двусторонней торговли, делая ставку на развитие электронной коммерции, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров первичной переработки.

    Стороны подтвердили готовность совместно противодействовать ревизии итогов Второй мировой войны и защищать принципы Устава ООН. В числе прочего планируется подготовка дорожной карты двустороннего сотрудничества в области науки и технологий на период 2026–2030 годов.

    Обе страны выразили намерение поддерживать расчеты в национальных валютах, развивать сотрудничество в банковской сфере и на рынках капитала, а также продолжить партнерство между кредитными рейтинговыми агентствами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава правительства России Михаил Мишустин  прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин  выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.  Во вторник, 4 ноября, Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР.

    5 ноября 2025, 02:40 • Новости дня
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    Ученые показали вспышку на Солнце высшего балла X1.8
    @ lpixras

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника, 4 ноября, произошла вспышка высшего балла X1.8, которая наблюдалась впервые после почти пятимесячного перерыва, начавшегося в июне 2025 года, сообщили в Telegram-канале ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    «Источник вспышки на данный момент установлен. Это активная область 4274, та самая, которая около двух недель назад, находяcь на обратной стороне Солнца, обстреливала облаками плазмы межзвездный объект 3I/ATLAS», – сообщили они.

    Ученые уточнили, что вспышка длилась около 36 минут с 20.15 до 20.51 мск, а пик излучения пришелся на 20.34.

    «Поступающие изображения и видео показывают, что событие сопровождалось быстрым выбросом плазмы в межпланетное пространство. По предварительным измерениям, наиболее плотное ядро выброса было направлено под углом около 55 градусов по отношению к направлению на Землю. Таким образом, прямых ударов по планете точно не будет, а касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены и не должны привести к геомагнитным бурям выше уровня 3 по пятибалльной шкале», – спрогнозировали эксперты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, яркая вспышка на Солнце наблюдалась в ночь на 2 ноября, она стала первой после двухнедельного затишья, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Американские исследователи зафиксировали самую яркую и одновременно самую далекую из известных науке вспышек, исходящих от сверхмассивной черной дыры.

    4 ноября 2025, 05:55 • Новости дня
    Мишустин и Си Цзиньпин провели переговоры в Доме народных собраний КНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В Пекине состоялась встреча главы правительства России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая завершила двухдневный визит российского премьера в Китай.

    Переговоры между Мишустиным и Си Цзиньпином прошли в Большом восточном зале Дома народных собраний, передает ТАСС.

    Перед началом встречи лидеры двух государств по протоколу обменялись рукопожатием и сделали совместную фотографию. Далее беседа продолжилась в официальном формате за закрытыми дверями, ее повестка не раскрывалась.

    Мишустина на переговорах сопровождали вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, а также ряд министров, среди которых министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр финансов Антон Силуанов. В состав делегации также вошли представители МИД и Центрального банка России.

    Днем ранее, 3 ноября, Михаил Мишустин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР, в аэропорту его встретили почетный караул и представители обеих стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин и Ли Цян начали переговоры в Ханчжоу. Ли Цян рассказал Мишустину о рае на земле в ходе встречи. Мишустин выразил уверенность в том, что отмена виз в Китай увеличит количество российских туристов по сравнению с 2024 годом.

    4 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В число затронутых опасениями покупателей российских сортов сырой нефти входит популярный сорт ВСТО, цены на который резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, опасения покупателей затронули около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.

    «По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.

    США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.

    «В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.

    Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются

    российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


    6 ноября 2025, 12:21 • Новости дня
    «Газпром» побил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем суточных поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» превзошел контрактные обязательства компании «Газпром» и вновь обновил исторический максимум, сообщили в энергетическом холдинге.

    Газпром в шестой раз за два месяца и в девятый раз с декабря 2024 года обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», цитирует ТАСС сообщение холдинга.

    В компании подчеркнули, что 5 ноября был установлен новый исторический максимум, когда объем поставленного газа превысил контрактные обязательства.

    С 1 декабря 2024 года газопровод «Сила Сибири» функционирует на проектной мощности 38 млрд куб. м газа в год. За девять месяцев 2025 года объем поставок увеличился более чем на 27%. Ожидается, что общие годовые объемы экспорта по этому маршруту по итогам года превысят 38 млрд куб. м газа.

    Заместитель председателя правительства России Александр Новак отмечал, что рост поставок фиксируется на фоне успешного сотрудничества между Россией и Китаем в энергетической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» в октябре обновил рекорд суточных поставок газа в Китай трижды за месяц по газопроводу «Сила Сибири».

    Ранее «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток».

    6 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Китайский зонд впервые отследил межзвездный объект 3I/ATLAS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе уникального эксперимента китайский зонд «Тяньвэнь-1», находясь на расстоянии 30 млн км, впервые заснял межзвездный объект 3I/ATLAS, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    Зонд «Тяньвэнь-1» успешно отследил межзвездный объект под обозначением 3I/ATLAS с помощью камеры высокого разрешения, передает ТАСС. Аппарат находился примерно в 30 млн км от объекта и собрал данные, на основании которых была создана анимация движения тела за 30 секунд.

    «Для Китая это первый опыт отслеживания межзвездного объекта при помощи исследовательского аппарата в космосе», – приводит агентство заявление CNSA.

    Открытие самого объекта 3I/ATLAS состоялось 1 июля 2025 года с применением обзорного телескопа, расположенного в Чили. Согласно оценкам специалистов, данный объект стал третьим известным межзвездным телом, посетившим Солнечную систему.

    Подготовка к наблюдению за 3I/ATLAS началась еще в сентябре, при этом «Тяньвэнь-1» продолжает выполнять исследовательские задачи на орбите Марса. Миссия запущена в июле 2020 года и вышла на орбиту Красной планеты в феврале 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские и китайские ученые доказали существование океана на Марсе. Китай показал кадры посадки марсохода на Красную планету. Китайский марсоход приступил к исследованию поверхности Марса.

    4 ноября 2025, 08:33 • Новости дня
    Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин считают недопустимыми любые попытки конфискации или блокировки суверенных государственных активов, следует из документа по итогам 30 -й встречи глав правительств России и Китая.

    Москва и Пекин заявили о недопустимости конфискации и блокировки суверенных активов, передает ТАСС. В совместном коммюнике, опубликованном по итогам тридцатой встречи глав правительств России и Китая, подчеркивается принцип «неукоснительного соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности».

    «Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему», – отмечается в документе.

    Согласно позиции сторон, такие действия могут привести к разрушению основ современного мирового порядка в сфере экономики.

    Обе страны выступают за укрепление международного права и подчеркивают важность защиты суверенных имущественных прав государств. Москва и Пекин считают, что использование суверенных активов должно происходить только по согласию их владельца.

    Ранее власти Италии и Франции отказались передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    СМИ писали, что Украине угрожает потеря поддержки МВФ, если Евросоюз не одобрит передачу российских активов Киеву.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    4 ноября 2025, 08:14 • Новости дня
    Россия и Китай выступили за реформу ВТО и развитие глобальной торговли

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай договорились поддерживать усилия по реформе ВТО, выступая против протекционизма и односторонних ограничительных мер, следует из совместного коммюнике, принятого по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая.

    Россия и Китай договорились поддерживать реформу Всемирной торговой организации для повышения эффективности этой структуры, передает ТАСС. Соответствующее заявление содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств двух стран.

    «Стороны выступают за укрепление многосторонней торговой системы, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация, и поддерживают усилия по ее реформированию, включая восстановление полноценно функционирующей системы разрешения споров и совершенствование механизма принятия решений, с целью повышения эффективности и авторитета организации в текущих реалиях», – говорится в коммюнике.

    Кроме этого, Москва и Пекин подтвердили готовность продвигать процессы инклюзивной экономической глобализации, усиливать партнерский диалог и координацию в вопросах создания справедливых мировых финансовых и торговых систем. Особое внимание стороны намерены уделять расширению прав развивающихся стран в управлении мировой экономикой и предотвращению злоупотреблений монопольным положением со стороны отдельных государств.

    Также Россия останется участником «Группы друзей инициативы по глобальному развитию». Ожидается, что обе страны будут укреплять сотрудничество в этой сфере, помогая ускорить выполнение целей ООН по устойчивому развитию до 2030 года.

    В совместном документе отмечено намерение содействовать упрощению процедур торговли и поддерживать соблюдение ключевых принципов ВТО, таких как недискриминация и транспарентность. Москва и Пекин выступают против протекционизма, призывая к формированию открытых и честных условий для мировой торговли, а также к заключению новых соглашений на запланированной в 2026 году конференции ВТО в Камеруне.

    Дополнительно стороны договорились скоординировать свои позиции на международных площадках, включая ООН, ШОС, БРИКС и АТЭС. Особый акцент будет сделан на совместной работе против односторонних ограничительных мер и унилатерализма, а также на использовании неформального механизма консультаций БРИКС по вопросам ВТО.

    Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и сотрудничеству в Арктике.

    Напомним, в Пекине прошла встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина, завершившая двухдневный визит российского премьера в Китай.

    3 ноября 2025, 23:29 • Новости дня
    Fergani Space отправила в космос крупнейший турецкий частный спутник

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейший частный спутник Турции массой 104 кг, созданный полностью национальными специалистами, успешно стартовал с мыса Канаверал и передал первые данные.

    Частная космическая компания Fergani Space успешно отправила в космос второй по счету отечественный спутник, сообщает ТАСС.

    В релизе компании говорится: «FGN-100-D2, второй спутник, полностью разработанный Fergani Space с использованием национальных ресурсов, а также крупнейший спутник частного сектора Турции, успешно отправился в космическое путешествие».

    Запуск аппарата весом 104 кг состоялся 2 ноября с базы SLC-40 на мысе Канаверал в рамках миссии SpaceX Bandwagon-4. Спустя 74 минуты после старта спутник успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту, после чего передал на Землю первые телеметрические данные.

    Fergani Space основана Сельчуком Байрактаром, председателем совета директоров производителя беспилотников Baykar. Первый спутник компании отправился на орбиту в январе этого года, также с помощью SpaceX.

    В прошлых заявлениях глава компании отмечал, что Fergani Space планирует создать собственную систему глобального позиционирования. Новый запуск укрепляет позиции Турции среди стран, развивающих частные космические проекты.

    Напомним, весной власти Турции заявили о намерении запустить первый национальный спутник связи Turksat.

    6 ноября 2025, 09:54 • Новости дня
    Ученые анонсировали самую мощную магнитную бурю года

    Tекст: Мария Иванова

    Ученые сообщили о приближении к Земле крайне мощного облака солнечной плазмы, способного вызвать рекордную геомагнитную бурю.

    В пятницу Земля столкнется с самой сильной геомагнитной бурей года, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

    По их оценкам, буря может войти в число сильнейших за последние несколько лет. Ученые уже составили первую модель движения облаков плазмы, выброшенных Солнцем, и сделали предварительный прогноз геомагнитной активности.

    Этот прогноз пока не учитывает самый мощный выброс, произошедший в ночь на четверг, поэтому ожидается, что в течение дня расчет пересчитают, и показатели усилятся.

    Уже сейчас даже ослабленная версия прогноза обещает бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных, однако с высокой вероятностью шкала повысится до уровней G4-G5 – максимальных для подобного рода явлений.

    Модели показывают, что основной удар обойдет Землю стороной: ядро выброшенной плазмы, по расчетам, пройдет мимо, а планета окажется лишь на периферии. Однако ученые отмечают, что подобные прогнозы не всегда сбываются – предыдущие выбросы, которые должны были пройти на десятки млн. километров мимо, уже вызвали сильные планетарные бури.

    Эксперты отмечают, что визуальный мониторинг указывает: практически все облака плазмы, выброшенные Солнцем в последние сутки, движутся к Земле, что может привести к дополнительному усилению геомагнитных возмущений в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле минувшей ночью начались магнитные бури планетарного масштаба.

    Ранее в четверг на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждала о возможных геомагнитных бурях.

    4 ноября 2025, 11:29 • Новости дня
    Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в экономике и политике

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин договорились развивать сотрудничество в энергетике, науке, космосе и противодействии санкциям, а также усилить взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС, следует из коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

    Правительства России и Китая провели 30-ю регулярную встречу в Ханчжоу, по итогам которой выпустили совместное коммюнике, передает РИА «Новости».

    Стороны заявили о намерении укреплять взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС и совместно противодействовать политизации деятельности международных организаций. Отмечается, что Москва и Пекин выразили готовность укреплять взаимную поддержку по вопросам, которые касаются их ключевых интересов, и совместно выступать против фальсификации истории Второй мировой войны.

    Россия подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и поддержала председательство КНР в АТЭС в 2016 году. В ответ Пекин выразил одобрение усилиям Москвы по сохранению безопасности, стабильности и суверенитета.

    В экономической повестке страны единодушно осудили практику конфискации и блокировки суверенных активов, а также заявили о планах развивать сотрудничество в цифровой экономике, производстве автомобилей и авиасообщении.

    В числе заявленных инициатив – совместные проекты в Арктике, улучшение структуры взаимной торговли и расширение расчетов в национальных валютах. Страны договорились усилить работу по координации крупных инициатив: Большому евразийскому партнерству и проекту «Один пояс, один путь». Помимо этого, Китай намерен инвестировать в российские проекты по рациональному использованию и глубокой переработке лесных ресурсов.

    В сфере науки и технологий Москва и Пекин договорились о поддержке совместного создания лунной станции, углублении сотрудничества в области искусственного интеллекта, а также об учреждении специального экспертного совета по этим вопросам. Продолжится развитие партнерства в сфере атомной энергетики российского дизайна.

    Одним из заметных направлений объявлено углубление энергетического партнерства: страны будут укреплять кооперацию в нефтяной, газовой, угольной и электроэнергетике, увеличивать связанность инфраструктуры и совместно обеспечивать стабильную работу международных энергетических маршрутов. Важное внимание уделено развитию передовых технологий: водородной и низкоуглеродной энергетике, возобновляемым источникам энергии, а также системам улавливания и хранения углерода.

    Кроме того, стороны договорились совместно работать над сохранением редких видов животных – амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, лошади Пржевальского, панд и золотистых курносых обезьян. Власти подтвердили готовность расширять обмены по национальным паркам и природным заповедникам. По итогам переговоров, стороны подписали 15 совместных документов, среди которых соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства и транспорта.

    Ранее Россия и Китай согласовали комплекс мер по развитию туризма, торговли, научных исследований и совместному освоению Арктики.

    Также Россия и Китай решили создать экспериментальную сельскохозяйственную зону на Дальнем Востоке.

    Кроме того, Россия и Китай договорились поддерживать реформу ВТО и выступили против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    4 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Россия и Китай договорились развивать ИИ в медицине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в медицинских инновациях, включая искусственный интеллект, телемедицину и другие передовые технологии, следует из совместного коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая.

    Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в области медицинских инноваций, включая внедрение искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    Соответствующий пункт закреплен в совместном коммюнике по итогам 30-й встречи глав правительств России и Китая. Одна из ключевых задач – усилить взаимодействие в телемедицине и развитии современных технологий ИИ в здравоохранении.

    В числе договорённостей – содействие совместной работе специалистов двух стран в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями, развитии ядерной медицины, офтальмологии и психиатрии. Стороны планируют уделять внимание совместному контролю за обращением лекарственных препаратов.

    В документе также отмечено намерение Москвы и Пекина активизировать диалог в международных организациях, прежде всего в ВОЗ.

    «Активизировать диалог и координацию в ходе переговоров по созданию «Системы по обеспечению доступа к патогенным микроорганизмам и совместному использованию выгод», совместно повышать потенциал предупреждения и противодействия пандемиям», – говорится в коммюнике.

    Сотрудничество затронет и другие сферы: договорились о развитии молодежного спорта, проведении совместных игр и обмене опытом по подготовке спортивного резерва. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость совместно бороться с угрозами терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также вместе решать вопросы экологии, климата, занятости и общей стабильности.

    Ранее Россия и Китай согласовали комплекс мер по стимулированию туризма, развитию торговли, совместным научным исследованиям и совместной работе в Арктике.

    Также Россия и Китай решили создать экспериментальный проект совместной сельхоззоны на Дальнем Востоке.

    Кроме того, Россия и КНР договорились совместно поддерживать реформу ВТО, выступая против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    6 ноября 2025, 02:46 • Новости дня
    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о геомагнитных бурях

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу, 7 ноября, ожидается прибытие к Земле мощного облака солнечной плазмы, что может вызвать геомагнитные бури уровня G3-G4 – от сильных до очень сильных, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

    «Выброс солнечной плазмы ударит по Земле в пятницу, 7 ноября», – говорится в сообщении лаборатории в Telegram.

    Математическое моделирование и визуальный контроль подтверждают приход «крупного выброса солнечной плазмы» к Земле примерно около 12.00 мск. Ожидается, что геомагнитные бури достигнут уровня G3-G4, « то есть от сильных до очень сильных».

    «В пятницу будем смотреть как магнитное поле Земли сражается с солнечной плазмой», – говорится в сообщении. Прогноз по ожидаемым магнитным бурям должен появиться утром в день события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Солнце произошла вторая за сутки вспышка максимального класса интенсивности.


