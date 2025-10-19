Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Китай успешно запустил ракету Kinetica-1 с тремя спутниками
Ракета Kinetica-1 вывела на орбиту два китайских и один пакистанский спутник, продолжая серию успешных запусков в рамках космической программы КНР, сообщило Центральное телевидение Китая.
Запуск ракеты-носителя Kinetica-1 был осуществлен компанией CAS Space, передает ТАСС. По информации Центрального телевидения Китая, старт ракеты прошел в 11:33 (06:33 мск) по местному времени с площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань. На орбиту были выведены два китайских спутника и один пакистанский спутник дистанционного зондирования Земли.
Kinetica-1 представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету с диаметром обтекателя 3,35 метра и длиной 31 метр. Она способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 2 тонн полезной нагрузки или до 1,5 тонн на солнечно-синхронную орбиту. Этот запуск стал девятым в истории использования данной ракеты.
Пекин продолжает развивать национальную космическую программу, разрабатывая различные виды спутников и технологии для освоения Луны. Китайские специалисты при поддержке государства реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. В 2024 году страна осуществила уже 68 запусков ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами на борту. Китай заявил, что новая пилотируемая миссия отправится к орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершит свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».