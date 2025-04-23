Китай объявил дату запуска пилотируемого корабля «Шэньчжоу-20»

Стало известно о запуске «Шэньчжоу-20» с тейконавтами к станции 24 апреля

Tекст: Денис Тельманов

Запуск корабля к национальной орбитальной станции состоится 24 апреля в 17:17 по пекинскому времени, передает ТАСС. Стыковка с главным модулем станции «Тяньхэ» ожидается примерно через шесть с половиной часов после выхода корабля на орбиту. На борту корабля находятся командир Чэнь Дун, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе – им предстоит провести на станции до конца октября.



Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя CZ-2F/G, высотой около 58 метров и диаметром обтекателя 3,6 метра. Она способна доставить на низкую околоземную орбиту до 8,6 тонны груза. Это 25-я миссия ракеты типа CZ-2F и первая в 2025 году.

Действующий экипаж «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн». Китайская орбитальная станция размещена на высоте около 400 километров и рассчитана на три человека постоянно и до шести при ротации экипажей. Масса комплекса составляет 66 тонн, а объем отсеков – 110 кубометров. С 2022 года станция работает в штатном режиме и участвует в международных проектах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайская ракета CZ-6A вывела шесть спутников Shiyan-27 на солнечно-синхронную орбиту для проведения технологических экспериментов и изучения космической среды, Китай готовится отправить двадцатый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» в рамках реализации плана пилотируемого полета на Луну к 2030 году, а китайские инженеры разработали шестиногого робота для добычи полезных ископаемых в космосе, способного работать в условиях микрогравитации и проводить буровые операции.