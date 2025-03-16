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Китай спроектировал робота для космической добычи ископаемых
Инженеры создали насекомоподобного робота для добычи ресурсов в космосе
Китайские инженеры разработали робота с шестью ногами для добычи ископаемых в космосе, который может двигаться в условиях микрогравитации и заниматься буровыми работами.
Инженеры из Китайского университета горного дела и технологий создали робота для добычи полезных ископаемых с поверхности небесных тел, сообщает ТАСС. Устройство имеет шесть ног, три из которых оснащены колесами, а остальные когтями. Это позволяет роботу укрепляться на небесных телах и проводить буровые работы.
Робот прошел эксперимент, в ходе которого он передвигался по грунту, воссоздающему лунные условия микрогравитации. Следующий этап – освоение навыков геологической разведки.
Научный сотрудник Ли Жуйлинь подчеркнул, что добыча ресурсов – первый шаг в освоении планет, и Китай активно работает в этой области. Конструкторы уже подали заявку на патент для своего изобретения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно создал радиопоглощающий материал для стелс-самолетов, используя древнюю технологию. В Пекине начались испытания сверхскоростного поезда CR450. Китай стал лидером в производстве роботов-гуманоидов.