Китай спроектировал робота для космической добычи ископаемых

Инженеры создали насекомоподобного робота для добычи ресурсов в космосе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инженеры из Китайского университета горного дела и технологий создали робота для добычи полезных ископаемых с поверхности небесных тел, сообщает ТАСС. Устройство имеет шесть ног, три из которых оснащены колесами, а остальные когтями. Это позволяет роботу укрепляться на небесных телах и проводить буровые работы.

Робот прошел эксперимент, в ходе которого он передвигался по грунту, воссоздающему лунные условия микрогравитации. Следующий этап – освоение навыков геологической разведки.

Научный сотрудник Ли Жуйлинь подчеркнул, что добыча ресурсов – первый шаг в освоении планет, и Китай активно работает в этой области. Конструкторы уже подали заявку на патент для своего изобретения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно создал радиопоглощающий материал для стелс-самолетов, используя древнюю технологию. В Пекине начались испытания сверхскоростного поезда CR450. Китай стал лидером в производстве роботов-гуманоидов.