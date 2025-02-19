Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.5 комментариев
Китай стал лидером в производстве роботов-гуманоидов
Morgan Stanley: Китай контролирует более половины рынка гуманоидных роботов в мире
Китай опередил Запад в производстве роботов-гуманоидов и контролирует более половины ведущих компаний в этой сфере, что отражает стратегическую роль, которую страна придает робототехнике на фоне демографических изменений, отмечает банк Morgan Stanley.
Согласно отчету американского инвестиционного банка Morgan Stanley, на который ссылается газета South China Morning Post, Китай является мировым лидером по производству роботов-гуманоидов, контролируя более 56% компаний, занимающихся этой отраслью.
Отчет отмечает, что индустрия робототехники в Китае активно развивается благодаря значительной государственной поддержке и доступу к внутренним цепочкам поставок, передает ТАСС.
В документе подчеркивается, что в 14-м пятилетнем плане Китай поставил перед собой задачу стать мировым центром инноваций в области робототехники и планирует ежегодно увеличивать доходы в этой сфере на более чем 20%. Это соответствует стратегической политике страны, ориентированной на поддержание производительности на фоне сокращения численности населения, которое в прошлом году уменьшилось на 1,39 млн человек.
Управляющий директор исследовательской компании Marbridge Consulting Марк Наткин напомнил, что правительство Китая возможно делает акцент именно на развитии роботов для обеспечения стабильности в производственном секторе. По его мнению, это связано с демографическими вызовами, с которыми сталкивается страна, и необходимостью поддержания экономического роста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания UBTech Robotics из Шэньчжэня планирует начать массовое производство гуманоидных роботов для промышленных предприятий в конце года.
Ранее человекоподобного робота Ameca наделили способностью подмигивать, поджимать губы, хмуриться и ухмыляться благодаря новым лицевым приводам.
А компания Tesla Inc собиралась создать прототип модели робота-гуманоида Tesla Bot, который сможет выполнять повседневные команды, включая поход в магазин.