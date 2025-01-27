Китайская компания решила начать массовое производство роботов-гуманоидов для фабрик

Китайская UBTech Robotics решила запустить массовое производство гуманоидных роботов для фабрик

Tекст: Мария Иванова

Компания UBTech Robotics объявила о планах начать массовое производство человекоподобных роботов для предприятий, передает ТАСС. По словам главного бренд-менеджера компании Майкла Тама, в этом году компания намерена поставить заказчикам от 500 до 1000 роботов серии Walker S. Основными заказчиками являются автопроизводители и логистические компании.

Майкл Там отметил: «Фабрикам нужны гуманоидные роботы, чтобы помочь решить проблему нехватки рабочей силы». Он добавил, что UBTech намерена сосредоточиться на промышленных роботах, так как они могут работать в более стабильных условиях, чем роботы для домашнего использования. На данный момент человекоподобные роботы не обладают достаточным интеллектом для работы в домашних условиях.

В этом году более 60% производимых роботов будут новой модели Walker S2. Начало ее производства запланировано на второй квартал. Конструкция Walker S2 будет легче и прочнее текущей версии. В конце года будет запущена еще более новая модель Walker S3. В первой половине 2024 года UBTech сообщила о чистом убытке в размере около 70,5 млн долларов. Тем не менее компания планирует продолжать инвестировать в развитие искусственного интеллекта, ставя его выше прибыли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Маск анонсировал создание прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot, который сможет ходить в магазин и выполнять другие повседневные команды.

В 2022 году человекоподобного робота Ameca наделили способностью подмигивать, поджимать губы, хмуриться и ухмыляться благодаря новым лицевым приводам.

Между тем активная автоматизация экономики в России, как заявила замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская, не избавит от потребности в миграционной рабочей силе, поскольку роботы пока не могут полностью заменить человеческий труд в сферах, требующих ловкости, сенсорного восприятия и коммуникации.