Эксперт: Роботизация не решит проблему нехватки рабочих рук в России

Tекст: Валерия Городецкая

Идея о том, что автоматизация и роботизация могут стать источниками экономического развития для стран со стареющим населением и уменьшить потребность в иностранной рабочей силе, обсуждается давно, пишет Синявская в журнале «Профиль». В России этот вопрос не был актуален до недавнего времени, так как большой поток мигрантов из постсоветского пространства уменьшал напряженность в трудовых отношениях. Однако сейчас, в условиях усилившейся миграционной проблематики, возникает необходимость изучения международного опыта.

Опыт стран Евросоюза показывает, что доля мигрантов в рабочей силе увеличивается с ростом автоматизации. Исследование по 18 странам ЕС за 2005–2019 годы выявило, что роботы чаще замещают местных работников, чем мигрантов. Аналогично в Китае города с высоким уровнем роботизации привлекают больше мигрантов, тогда как спрос на работников средней квалификации снижается. Автоматизация наиболее эффективна в рутинных задачах, но в сферах, требующих человеческого взаимодействия и креативности, она остается ограниченной.

На российском рынке труда автоматизация рутинных задач может быть полезной при старении населения. Однако это может вызвать кратковременные социальные и экономические проблемы, такие как рост безработицы и снижение заработков. В то время как автоматизация может помочь экономике, она не способна полностью сократить потребность в иностранной рабочей силе, особенно в таких секторах, как строительство, транспорт и сфера услуг, где требуются навыки, недоступные роботам.

В 2023 году, по данным Росстата, мужчины-мигранты в России в основном были заняты в строительстве, торговле и ремонте, а женщины – в общепите и оказании личных услуг. Замещение этих работников роботами сталкивается с экономическими, социальными и этическими барьерами. Технологические новшества требуют инвестиций и обслуживания, а многие личные услуги зависят от человеческого взаимодействия, что делает их труднее автоматизируемыми. Этические вопросы также остаются нерешенными, особенно в персональных услугах.

Россия должна разрабатывать миграционную политику с учетом экономических и социальных потребностей. Это включает привлечение высококвалифицированных специалистов и признание потребности в неквалифицированном труде. Важно не только легализовать и регулировать миграцию, но и обеспечить адаптацию мигрантов через обучение языку и социальным нормам. Это требует скоординированных усилий государственных структур и работодателей внутри России и в странах-источниках миграции.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил создать альянс БРИКС в области искусственного интеллекта для регламентации использования технологий и предотвращения их противоправного применения. Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект может стать угрозой наравне с ядерным и биологическим оружием.