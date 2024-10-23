Путин предложил БРИКС бороться с недобросовестным применением ИИ

Путин предложил создать альянс БРИКС для регулирования ИИ и ограничения его злоупотреблений

Tекст: Елизавета Шишкова

Это сотрудничество, по словам президента, будет направлено на регламентацию использования технологий ИИ и предотвращение их противоправного применения, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул важность формирования правил для технологий ИИ, отметив, что в России уже принят кодекс этики в этой сфере, к которому могут присоединиться партнеры по БРИКС и другие страны.

Глава государства также предложил странам БРИКС сотрудничать в области электронной торговли. По его мнению, для успешного развития безбарьерной электронной торговли необходимо создать механизм урегулирования споров. Российское председательство в БРИКС предложило наладить обмен информацией о практике запуска онлайн-сервисов для урегулирования коммерческих споров.

Путин отметил, что такой механизм позволит создать совместные рамочные процедуры для досудебного разрешения споров в электронной коммерции в будущем. Он подчеркнул важность укрепления взаимодействия между странами БРИКС в научно-технической области для преодоления глобального цифрового разрыва и развития новых технологий.

Ранее Путин подчеркнул важность сотрудничества стран БРИКС в управлении городским хозяйством и инфраструктурой, отметив активизацию межпарламентского диалога.

Кроме того, Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока.

Также президент России выступил с инициативой создания платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами.