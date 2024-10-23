Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС
Путин предложил БРИКС инвестплатформу для поддержки экономик Глобального Юга
Президент России Владимир Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока, выступив с инициативой на саммите БРИКС.
Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС на саммите в Казани, сообщает ТАСС. Эта платформа предназначена для поддержки национальных экономик и финансирования стран Глобального Юга и Востока. По словам Путина, она должна стать мощным инструментом, обеспечивающим финансовые ресурсы.
Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС продолжит укреплять свои лидирующие позиции в мировой экономике. Это связано с объективными факторами, такими как рост населения, накопление капитала и урбанизация. Также он отметил важность технологических инноваций и увеличения производительности труда для поддержания экономического роста.
Президент России заявил, что для реализации потенциала стран БРИКС и новой волны глобального экономического роста необходимо активизировать сотрудничество в нескольких ключевых областях. Эти области включают в себя технологии, образование, торговлю, логистику, финансы и страхование. Путин также указал на необходимость значительного увеличения объемов капиталовложений, чтобы использовать все преимущества экономического роста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать зерновую и товарную биржи в рамках БРИКС для укрепления экономического сотрудничества. Путин также предупредил о риске мирового кризиса, вызванного ростом долгов и санкциями.