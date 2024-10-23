Путин предложил создать инвестиционную платформу БРИКС

Путин предложил БРИКС инвестплатформу для поддержки экономик Глобального Юга

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для стран БРИКС на саммите в Казани, сообщает ТАСС. Эта платформа предназначена для поддержки национальных экономик и финансирования стран Глобального Юга и Востока. По словам Путина, она должна стать мощным инструментом, обеспечивающим финансовые ресурсы.

Владимир Путин подчеркнул, что БРИКС продолжит укреплять свои лидирующие позиции в мировой экономике. Это связано с объективными факторами, такими как рост населения, накопление капитала и урбанизация. Также он отметил важность технологических инноваций и увеличения производительности труда для поддержания экономического роста.

Президент России заявил, что для реализации потенциала стран БРИКС и новой волны глобального экономического роста необходимо активизировать сотрудничество в нескольких ключевых областях. Эти области включают в себя технологии, образование, торговлю, логистику, финансы и страхование. Путин также указал на необходимость значительного увеличения объемов капиталовложений, чтобы использовать все преимущества экономического роста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать зерновую и товарную биржи в рамках БРИКС для укрепления экономического сотрудничества. Путин также предупредил о риске мирового кризиса, вызванного ростом долгов и санкциями.