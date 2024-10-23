Путин предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций

Путин заявил о кризисной угрозе из-за долгов в развитых странах и санкций

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, предупредил об угрозе нового мирового кризиса, передает ТАСС.

Он отметил, что растущая долговая нагрузка в развитых странах, а также усиление практики односторонних санкций и протекционизма создают значительный кризисный потенциал. По его словам, помимо геополитической напряженности, эти факторы могут привести к новому кризису.

«Сохраняется и значительный кризисный потенциал. И дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции», – заявил Путин.

Он отметил, что экономики стран БРИКС показывают устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике. Это, по мнению российского президента, позволяет им быть менее подверженными внешним шокам, чем экономика стран, сталкивающихся с ростом долга и санкциями.