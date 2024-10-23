Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций
Путин заявил о кризисной угрозе из-за долгов в развитых странах и санкций
Президент России Владимир Путин отметил риск возникновения мирового кризиса из-за увеличения долговой нагрузки в развитых странах и расширения практики односторонних санкций.
Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, предупредил об угрозе нового мирового кризиса, передает ТАСС.
Он отметил, что растущая долговая нагрузка в развитых странах, а также усиление практики односторонних санкций и протекционизма создают значительный кризисный потенциал. По его словам, помимо геополитической напряженности, эти факторы могут привести к новому кризису.
«Сохраняется и значительный кризисный потенциал. И дело не только во все возрастающей геополитической напряженности, а в том, что продолжается хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма и недобросовестной конкуренции», – заявил Путин.
Он отметил, что экономики стран БРИКС показывают устойчивость благодаря ответственной макроэкономической и кредитно-финансовой политике. Это, по мнению российского президента, позволяет им быть менее подверженными внешним шокам, чем экономика стран, сталкивающихся с ростом долга и санкциями.