Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС
На саммите БРИКС президент России Владимир Путин предложил обсудить создание зерновой биржи, которая может стать основой для формирования справедливых цен на продукты и со временем трансформироваться в полноценную товарную биржу.
На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин поднял вопрос о создании зерновой биржи в рамках объединения, сообщает ТАСС. Президент России отметил, что эта инициатива может способствовать формированию справедливых ценовых индикаторов на продукты и сырье. Он подчеркнул важность проекта для продовольственной безопасности стран БРИКС.
По словам Путина, создание биржи поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания.
Путин также отметил возможность трансформации зерновой биржи в полноценную товарную площадку в будущем. Этот шаг может расширить спектр торговли и усилить экономические связи между странами БРИКС. Ожидается, что предложение будет обсуждаться на предстоящем саммите.
Ранее страны БРИКС поддержали инициативу России по созданию зерновой биржи.