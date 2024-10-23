Путин заявил о создании платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил о необходимости создания платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов. Как передает ТАСС, платформа поможет справиться с торговыми барьерами, которые обходят универсальную схему сертификации Кимберлийского процесса.

«Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса», – подчеркнул Путин.

Также президент отметил успешную работу Международного центра антимонопольного права и политики БРИКС. Он выразил мнение, что необходимо развивать это направление и запустить межгосударственную платформу для обеспечения справедливой конкуренции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС на саммите, а также подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста, смещая центры активности к развивающимся рынкам.