Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин заявил о создании платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов
Президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.
Путин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе заявил о необходимости создания платформы БРИКС для драгоценных металлов и алмазов. Как передает ТАСС, платформа поможет справиться с торговыми барьерами, которые обходят универсальную схему сертификации Кимберлийского процесса.
«Видим целесообразность в создании отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам. Ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации Кимберлийского процесса», – подчеркнул Путин.
Также президент отметил успешную работу Международного центра антимонопольного права и политики БРИКС. Он выразил мнение, что необходимо развивать это направление и запустить межгосударственную платформу для обеспечения справедливой конкуренции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать зерновую и товарную биржи БРИКС на саммите, а также подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста, смещая центры активности к развивающимся рынкам.