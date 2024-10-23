Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин: Многополярность запустит новый экономический рост
Путин заявил о многополярной модели, способствующей экономическому росту стран БРИКС
Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС подчеркнул значимость многополярной модели, которая приведет к новой волне экономического роста, смещая центры активности к развивающимся рынкам.
«Мировая торговля и в целом глобальная экономика … претерпевают существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков», – сказал Путин, передает ТАСС.
Он отметил, что многополярная модель стимулирует экономический рост прежде всего за счет стран Глобального Юга и Востока, включая государства БРИКС.
Во время саммита БРИКС Путин подчеркнул, что участники организации, представляющие разные континенты и культуры, являются единомышленниками, поддерживающими равенство и взаимное уважение.
Он также заявил, что более 30 государств выразили интерес к присоединению к БРИКС, что требует удержания баланса и эффективности объединения.
Путин отметил значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, ответственных за глобальную стабильность и безопасность.