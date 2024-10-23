Путин: Многополярность запустит новый экономический рост

Путин заявил о многополярной модели, способствующей экономическому росту стран БРИКС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мировая торговля и в целом глобальная экономика … претерпевают существенные изменения. В позитиве то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что многополярная модель стимулирует экономический рост прежде всего за счет стран Глобального Юга и Востока, включая государства БРИКС.

Во время саммита БРИКС Путин подчеркнул, что участники организации, представляющие разные континенты и культуры, являются единомышленниками, поддерживающими равенство и взаимное уважение.

Он также заявил, что более 30 государств выразили интерес к присоединению к БРИКС, что требует удержания баланса и эффективности объединения.

Путин отметил значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, ответственных за глобальную стабильность и безопасность.