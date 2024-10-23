Путин заявил о кардинальных изменениях многополярного мира

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Казани, заявил о значительных изменениях в структуре многополярного мира, пишет РИА «Новости». Он подчеркнул, что страны БРИКС активно участвуют в обеспечении будущего мира, оказывая позитивное влияние на глобальную стабильность и безопасность.

«В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене, отвечающего чаяниям основной части международного сообщества – так называемого мирового большинства. И именно такой курс особенно востребован в нынешних условиях, когда в мире происходят поистине кардинальные изменения», – сказал Путин.

В ходе выступления президент также назвал участниц БРИКС единомышленниками, представляющими разные континенты, модели развития и культуры. Он подчеркнул, что все страны-участницы поддерживают идеи равенства, добрососедства и всеобщего благополучия. «БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», – сказал Путин.

Глава государства добавил, что страны БРИКС не только на словах, но и на деле проявляют ответственность за будущее мира и вносят значительный вклад в решение актуальных региональных проблем.

Ранее президент Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Он выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации. Также Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, отметив важность этого решения для объединения.