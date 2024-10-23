Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Путин назвал три ключевых направления сотрудничества в рамках БРИКС
Президент России Владимир Путин выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.
Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для сотрудничества стран БРИКС, передает РИА «Новости».
«Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал глава государства в ходе узкого заседания стран БРИКС.
Заявление было сделано в контексте работы по интеграции новых стран в деятельность объединения, что, по словам Путина, должно происходить плавно и максимально полно.
В ходе своего выступления Путин также отметил, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность. «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он, открывая заседание саммита. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.
Казанский саммит БРИКС, который собрал представителей 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября и станет итогом председательства России в объединении. Мероприятие проходит под девизом укрепления многосторонности в интересах справедливого глобального развития и безопасности. Общение между лидерами стран началось накануне с неформального обеда в здании Казанской ратуши.
Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, подчеркнув важность этого решения для укрепления объединения, а также отметил динамичное развитие и укрепление авторитета БРИКС на мировой арене, открывая заседание саммита в Казани.