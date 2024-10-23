Путин назвал три ключевых направления сотрудничества в рамках БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин обозначил три ключевых направления для сотрудничества стран БРИКС, передает РИА «Новости».

«Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал глава государства в ходе узкого заседания стран БРИКС.

Заявление было сделано в контексте работы по интеграции новых стран в деятельность объединения, что, по словам Путина, должно происходить плавно и максимально полно.

В ходе своего выступления Путин также отметил, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность. «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он, открывая заседание саммита. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

Казанский саммит БРИКС, который собрал представителей 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября и станет итогом председательства России в объединении. Мероприятие проходит под девизом укрепления многосторонности в интересах справедливого глобального развития и безопасности. Общение между лидерами стран началось накануне с неформального обеда в здании Казанской ратуши.

Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита, подчеркнув важность этого решения для укрепления объединения, а также отметил динамичное развитие и укрепление авторитета БРИКС на мировой арене, открывая заседание саммита в Казани.