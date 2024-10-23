Путин предложил сформировать список партнеров БРИКС

Путин предложил включить список стран-партнеров в декларацию БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин предложил составить список государств-партнеров БРИКС и внести это в итоговую декларацию саммита в Казани, передает РИА «Новости». В ходе заседания БРИКС в узком составе он напомнил, что в Йоханнесбурге была достигнута договоренность о разработке модальностей и категорий для стран-партнеров объединения.

Путин отметил, что БРИКС продолжает динамично развиваться, укрепляя свой авторитет и влияние на мировой арене. Президент России подчеркнул: «Мы все являемся свидетелями динамичного развития БРИКС, укрепления его авторитета и влияния в мировых делах».

В ходе саммита главы делегаций планируют обсудить актуальные аспекты глобальной повестки, сотрудничество на международной арене и урегулирование региональных конфликтов.

На саммит прибыли представители 36 стран и шести международных организаций, который стартовал 22 октября в Казани. Мероприятие станет заключительным в рамках председательства России в БРИКС. Путин также предложил рассмотреть выполнение решений предыдущего саммита в Йоханнесбурге, касающихся углубления финансового взаимодействия и расширения состава участников объединения.

В здании казанской ратуши накануне прошел неформальный обед с участием глав делегаций. Саммит проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

В среду президент Владимир Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани. Помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.