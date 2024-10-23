Ушаков назвал переговоры Путина на саммите БРИКС успешными

Ушаков: Путин провел успешные переговоры с лидерами стран БРИКС в Казани

Tекст: Мария Иванова

Переговоры президента России Владимира Путина с лидерами стран, собравшимися на саммите БРИКС в Казани, прошли успешно, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков, отметив, что в ходе общения «тет-а-тет» обсуждался широкий круг вопросов. По его словам, вначале состоялись двусторонние встречи, которые носили характер переговоров, затрагивающих как двусторонние, так и международные темы. Особое внимание было уделено украинской проблематике.

Во вторник прошел неформальный ужин, в ходе которого президент Путин провел личные беседы практически с каждым из участников саммита. Эти встречи позволили обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы. Ушаков подчеркнул, что «вчерашний день был успешным».

Также на повестке обсуждений лидеров стран БРИКС стоял вопрос о введении общей валюты. Однако, как отметил Ушаков, это остается закрытой темой, и некоторые коллеги предпочитают не обсуждать ее публично. Эти обсуждения состоялись в контексте двусторонних встреч и неформального ужина, прошедших в преддверии начала официальной программы саммита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайско-бразильская инициатива по Украине была обсуждена на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии. Кроме того, Владимир Путин провел беседы в формате тет-а-тет практически со всеми лидерами, приехавшими на саммит, сообщил ранее Юрий Ушаков.