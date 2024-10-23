Путин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани

Tекст: Мария Иванова

Владимир Путин на правах хозяина казанского саммита БРИКС открыл заседание лидеров в узком составе, передает ТАСС. После вступительных слов российского президента заседание продолжится за закрытыми дверями. Встречи в узком и расширенном составах являются основными мероприятиями трехдневного саммита.

Основные темы обсуждений включают расширение расчетов в национальных валютах и введение категории «государства – партнера БРИКС». Это решение может стать альтернативой недавнему расширению объединения, которое увеличилось с пяти до десяти государств. По окончании заседания будет принята Казанская декларация.

Общение руководителей стран началось с серии двусторонних встреч и неформального обеда. Вечером состоится торжественный прием от имени президента РФ, а саммит продолжится в формате «БРИКС плюс» с участием почти сорока лидеров стран и глав многосторонних организаций. Также запланированы двусторонние встречи Путина с иностранными лидерами.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, а в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. С января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани стал одной из самых масштабных встреч мировых лидеров в России.

Ранее президент России прибыл в «Казань Экспо» на саммит БРИКС, где планируется принятие Казанской декларации и проведение множества встреч. Помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными прошедшие накануне переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.